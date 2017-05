Prevljak asistent u porazu Lieferinga

Smail Prevljak

Austrijski drugoligaš Liefering je poražen na domaćem terenu od Wattensa rezultatom 2:3, a mladi bh. nogometaš Smail Prevljak upisao je asistenciju.

Liefering je poveo golom Meistera, kojem je u 19. minuti asistirao naš Prevljak. Gosti su brzo stigli do izjednačenja, a pogodio je Gebauer u 23. minuti za 1:1. To je bio rezultat prvog poluvremena.







Na otvaranju drugog dijela igre Okugawa vraća vodstvo Lieferingu, no, Mader i Buchacher golovima u 60. i 67. minuti donose preokret i pobjedu Wattensu.



Liefering je drugi na tabeli s 59. bodova, a Wattens peti s 50 bodova.