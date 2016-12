Premiership u većoj brzini: Klopp se žali, Guardiola ne spava, jer slijedi 30 utakmica u 10 dana

Dok fudbaleri širom svijeta pronalaze najbolji način kako provesti novogodišnje i božićne praznike, fudbaleri Premiershipa ne moraju "lomiti" misli o tome. Oni, barem, znaju gdje će obilježiti blagdane. I kako ih obilježiti. Štucne, kopačke, znoj i teren. Na to su navikli. Od sutra pa do 4. januara 2017. godine, dakle u 10 dana, Premiership će na repertoar iznijeti 30 utakmica. Ludilo počinje.

Dok fudbaleri širom svijeta pronalaze najbolji način kako provesti novogodišnje i božićne praznike, fudbaleri Premiershipa ne moraju "lomiti" misli o tome. Oni, barem, znaju gdje će obilježiti blagdane. I kako ih obilježiti. Štucne, kopačke, znoj i teren. Na to su navikli. Od sutra pa do 4. januara 2017. godine, dakle u 10 dana, Premiership će na repertoar iznijeti 30 utakmica. Ludilo počinje.

Raspored naredna tri kola Premiershipa:

Prošle godine je isti broj utakmica "odsviran" u devet dana , ali od tih devet dana u tri nikako nije bilo utakmica. Ove sezone u 10 dana sa 30 utakmica na kalendaru je samo jedan dan bez ijedne utakmice, a to je 29. decembar.Kada je saznao da će njegov Liverpool u razmaku manjem od 44 sata odigrati dvije utakmice, Jurgen Klopp je bez ustručavanja, direktno i duhovito, kako on to obično i čini, zavapio: "Četrdeset i osam sati se čini zanimljivom idejom, ali manje od 48 sati između dvije utakmice, to ne mogu vjerovati".No, Klopp barem zna, osjetio je Boxing Day i "englesko ludilo" za vrijeme praznika, ali Pep Guardiola na klupi Manchester Cityja tek treba da upozna taj intenzitet. Na pitanje novinarke tokom press konferencije kako iščekuje Boxing Day u kojem City gostuje Hull Cityju, šaljivo je kazao: "Ne spavam."Dobro, zvuči šaljivo, ali Pep zaista ima ozbiljnih problema koji mu mogu otežati san. U posljednjih 17 utakmica u svim takmičenjima Manchester City ima samo šest pobjeda, a računajući posljednjih 19 utakmica u svim takmičenjima samo je dva puta uspio završiti meč bez primljenog gola. Već je ostao bez Ilkayja Gundogana koji je vjerovatno izgubljen za cijelu sezonu, Vincent Kompany je standardno povrijeđen, a protiv Hulla će nedostajati i suspendovani Sergio Aguero. U narednih 10 dana Guardiolu čeka Hull u gostima, pa onda i Liverpool u gostima te mu dolazi rastrčani Burnley. Bit će gusto, bit će intenzivno. I mnogo hladno. Sretno, Pep.Iako je u Engleskoj više od 20 godina - duže od svih ostalih trenera - Arsene Wenger ne razumije i ne pronalazi logiku u rasporedu. Ni on nije štedio žalopojke."Ja baš ne razumijem u potpunosti logiku ovakvog rasporeda. Naprimjer, prošle sedmice smo nakon Lige prvaka igrali dvije utakmice, dakle tri u sedmici. Ove sedmice imali smo osam dana bez utakmice. Sada će neki timovi igrati igrati 26. decembra pa 1. januara što je sedmica dana pauze što je neobično. Onda odjednom igrate 1. januara, pa 3. januara, samo 48 sati kasnije. Ne znam je li to zbog televizijskih kuća ili je Premiership tako odlučio, ali je neobično. Izgleda više zgusnuto nego kao prije", rekao je Wenger.Neobično je i to da je slično poput Wengera pričao njegov ljuti rival Jose Mournho koji smatra da raspored ne odgovara svima isto."Za neke je naporan period, za neke ne. Ako analizirate utakmice, vidjet ćete neke klubove bez gustog rasporeda. Izgleda kao da su utakmice odabrane da bi se neko odmorio, a da bi se nekima kreirao problem. Mi smo navikli na to, jer igrali smo Evropsku ligu. I Southampton je navikao. Tottenham će naviknuti", kazao je Mourinho.Ipak, žalili se ili ne, odgovaralo im ili ne, igrati moraju. Osim Liverpoola koji će odigrati dvije utakmice u razmaku manjem od 48 sati, u takvoj su situaciji Middlesbrough i aktuelni prvak Leicester City.Kako god, ludilo počinje. Na rasporedu je prvo sutrašnjih osam utakmica na Boxing Day, a krug se završava 4. januara utakmicom Tottenhama i Chelseaja na White Hart Laneu.Ponedjeljak, 26. decembarUtorak, 27. decembar:Srijeda, 28. decembar:Petak, 30. decembar:Subota, 31. decembar:Nedjelja, 1. januar:Ponedjeljak, 2. januar:Utorak, 3. januar:Srijeda, 4. januar: