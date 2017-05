Pjanić: Prelijepo je osvojiti Scudetto, sad idemo po Ligu prvaka

Miralem Pjanić (Foto: EPA)

Bh. reprezentativac Miralem Pjanić je u svojoj debitantskoj sezoni u dresu Juventusa osvojio Kup Italije i Scudetto, a sada želi i trofej Lige prvaka.

Juventus je pobjedom nad Crotoneom rezultatom 3:0 osvojio šestu titulu prvaka Italije u nizu, a u srijedu je trijumfom nad Laziom postao osvajač Kupa Italije.



"Iza nas je fantastična sedmica, prije svega zbgo Scudetta. Rezultat je to rada tokom cijele sezone, mnogo smo uložili kako bismo postigli ovaj uspjeh. To je sjajno za nas i cijeli klub. Prvog dana kad sam došao u Juventus, predsjednik mi je rekao da želi oboriti rekord od pet titula u nizu. Međutim, mi sada želimo kući donijeti trofej Lige prvaka", izjavio je Pjanić.



Promjenom formacije u 4-2-3-1 u januaru, Pjanićeva uloga se promijenila.



"Igrao sam ispred odbrane i kad sam bio u Romi kod trenera Luciana Spallettija. Međutim, na toj poziciji mogu započinjati akcije i ići prema naprijed. Sviđa mi se ova uloga, a nakon što sam napravio mnogo korekcija od početka sezone, smatram da sam bolji", dodao je bh. reprezentativac.



Roma se bori za drugo mjesto s Napolijem, koje vodi direktno u Ligu prvaka.



"Respektujem Romu, nadam se da će završiti na drugom mjestu, ekipa to zaslužuje", završio je Pjanić.



Juventus će u finalu Lige prvaka igrati protiv branioca titule Real Madrida 3. juna.