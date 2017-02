Pjanić nakon pobjede nad Interom: Čeka nas dug put do titule, ali nam dobro ide

Juventus je u nedjelju navečer pobijedio Inter rezultatom 1:0 te je tako dodatno istakao svoj cilj da ponovo bude prvak Italije. Akter sinoćnjeg meča bio je i bh. reprezentativac Miralem Pjanić koji je bio zadovoljan nakon utakmice.

Miralem Pjanić (Foto: EPA)

"Bila je to dobra utakmica protiv jake ekipe. Željeli smo ovu pobjedu i veoma smo sretni. Napravili smo veću razliku u odnosu na jednog od favorita, nastavit ćemo ovako. Put do titule je dug, ali nam ide dobro", izjavio je Pjanić za Mediaset.



Jedini gol na utakmici je postigao Juan Cuadrado.



"Zahvaljujući našem sistemu igre svi možemo postizati golove, ekipa je veoma kvalitetna. Quadrado je postigao prelijep gol, svoju mrežu smo sačuvali, tako da smo veoma zadovoljni", rekao je bh. reprezentativac.



On je pohvalio i ekipu Napolija, no, istakao je da Juventus "nišani" novu titulu.



"Napoli igra prelijep nogomet i zaslužuje komplimente, no, mi smo fokusirani na našu igru. Na prvom smo mjestu i ako nastavimo pobjeđivati, bit ćemo šampioni", završio je Pjanić.