Miralem Pjanić: U sjajnoj smo formi, najvažniji dio prvenstva tek počinje

Bh. reprezentativac i nogometaš Juventusa Miralem Pjanić smatra da je njegov tim u odličnoj formi, no, istakao je da najvažniji dio prvenstva u Italiji tek dolazi.

Miralem Pjanić (Foto: EPA)

Juve ima šest titula prvaka Italije u nizu i trenutno šest bodova više od drugoplasiranog Napolija. Stara dama je pobjedila Inter i pokazala da je u sjajnoj formi te da je i ove sezone favorit za titulu. Mire ima priliku osvojiti trofej u prvoj sezoni u Juventusu nakon dolaska iz Rome.



"U odličnoj smo formi, igramo dobar nogomet i držimo ravnotežu između postizanja golova i čuvanja svoje mreže. Inter nam je otežao život, ali naša forma nam je uvijek as u rukavu. Naša ekipa je izuzetno kvalitetna, a kad to imate, trener može postaviti ekipu za bilo kakvog protivnika. Najvažniji dio prvenstva tek počinje, moramo biti spremni za to. Što više prvenstvo odmiče, manje je prostora za greške. Ekipe koje su iza nas neće odustati od potjere, tako da se ne smijemo opustiti", izjavio je Pjanić.



Pjanić je ove sezone u Seriji A postigao pet golova, a upisao je i pet asistencija.