Pirlo: Hvala svima na podršci svih ovih godina, uvijek ćete biti u mom srcu

Foto: EPA-EFE

Legendarni Andrea Pirlo je sinoć posljednji put kročio na zeleni teren u pobjedi New Yorka nad Columbusom rezultatom 2:0.

Legendarni Andrea Pirlo je sinoć posljednji put kročio na zeleni teren u pobjedi New Yorka nad Columbusom rezultatom 2:0.

Iskusni 38-godišnji nogometni genije se obratio javnosti putem Twittera, te iskoristio priliku da se zahvali svima na podršci tokom svih ovih godina.



"Moj posljednji meč u MLS ligi. Završio sam s igranjem u New Yorku i želim da kažem nekoliko riječi. Zahvaljujem se svima koji su me podržavali u ovom sjajnom gradu. Hvala navijačima, trenerima i svima koji rade u klubu, kao i mojim saigračima. Ne samo da je moja avantura u New Yorku završena, već i moj nogometni put. Ovim putem se zahvaljujem javno mojoj porodici i djeci za svu podršku i ljubav koju su mi pružali, svim klubovima u kojima sam imao čast igrati, svakom saigraču s kojim sam imao privilegiju igrati, te svim ljudima koji su pomogli da ostvarim ovakvu veliku karijeru. I posljednje, ali ne i najmanje važno, hvala navijačima širom svijeta koji su me uvijek podržavali. Uvijek ćete biti u mom srcu", napisao je italijanski legendarni igrač.



Pirlo je tokom 22-godišnje profesionalne karijere nosio dresove Brescije, Intera, Reggine, Milana, Juventusa i New Yorka, a za reprezentaciju Italije je nastupio 116 puta i postigao 13 pogodaka.