Petrović za Klix.ba: Prošlost me ne interesuje, ispred mene je paklen zadatak kojeg se ne bojim

U Željezničaru je ispunio sve rezultatske ciljeve koji su postavljeni pred njim, ali je na kraju dobio otkaz. Po odlasku s Grbavice na koju je stigao s ogromnim motivom i planovima, izjavljivao je čak i da će razmisliti da li se uopće vraćati u fudbal. Slavko Petrović se vratio i to ponovo u Premijer ligu BiH gdje ima težak zadatak da vrati Slobodu na prave tračnice.

U Željezničaru je ispunio sve rezultatske ciljeve koji su postavljeni pred njim, ali je na kraju dobio otkaz. Po odlasku s Grbavice na koju je stigao s ogromnim motivom i planovima, izjavljivao je čak i da će razmisliti da li se uopće vraćati u fudbal. Slavko Petrović se vratio i to ponovo u Premijer ligu BiH gdje ima težak zadatak da vrati Slobodu na prave tračnice.

"U Željezničaru sam ispunio sve ciljeve, ali to me više ne interesuje"

"Ciljevi ispunjeni, ali na kraju otkaz u Željezničaru". (Foto: Arhiv/Klix.ba)

"Nikada više neću potpisati ugovor kakav sam imao u Željezničaru"

Petrović je Željezničar vodio u 36 utakmica u kojima je upisao 21 pobjedu, 10 remija i pet poraza. (Foto: Arhiv/Klix.ba)

"Najveći problem je na bočnim pozicijama u napadu"

Sloboda je treći bh. klub koji će voditi Slavko Petrović. (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Sloboda od njegovo imenovanja nema poraza, ali ni on nema nijednu utakmicu koju je proveo na klupi tuzlanskog kluba, jer nisu riješeni svi administrativni problemi prije mečeva protiv Mladosti u Doboju kod Kaknja i protiv Azota u Vitkovićima.Tuzlaci su u 8. kolu lige remizirali u gostima kod trećeplasirane Mladosti (1:1) i sada sa šest osvojenih bodova zauzimaju 10. mjesto od ukupno 12 timova Premijer lige. Azot su savladali u šesnaestini finala Kupa BiH rezultatom 2:1 u gostima.Naredni protivnik je Željezničar s kojim će Sloboda naredne subote odmjeriti snage u 9. kolu lige. Sudbina je htjela da Petrović baš prije Željezničara, svog bivšeg kluba, dobije dozvolu da sjedi na klupi svog novog kluba."Dozvola je završena i sigurno ću voditi ovu utakmicu", kazao je u razgovoru za Klix.ba.Odlazak iz Željezničara samo dan prije 1. kola i utakmice protiv GOŠK-a na Grbavici već je prebolio. Sada gleda prema naprijed."Ništa me to više ne interesuje. Primarni cilj mi je pomoći klubu da izađe iz krize i dat ću sve od sebe da se to što prije ostvari", tvrdi Petrović.Ipak, temu "Željezničar" nismo mogli zaobići. Petrović je Željezničar vodio u 36 utakmica od avgusta prošle godine do 23. jula ove godine. U tim mečevima upisao je 21 pobjedu, 10 remija i pet poraza uz gol-razliku 57:26. Plave je doveo do drugog mjesta u Premijer ligi prošle sezone i do 2. pretkola Evropske lige gdje je ispao od švedskog AIK-a."Sigurno da sam bio razočaran odlaskom iz Željezničara gdje sam ispunio sve zahtjeve koji su ispred mene stavljeni, od izlaska u Evropu do plasmana u 2. pretkolo. Onda dan pred utakmicu dobiješ otkaz, a to je vjerovatno bila i zadnja šansa za neke ljude da mi daju otkaz, jer su vidjeli da će na početku prvenstva imati lagan raspored, da će biti puno pobjeda i da neće moći trenera skloniti", objašnjava Petrović koji je prošle sezone osvojio drugo mjesto sa Željezničarem, a dva kola prije kraja bio je lider tabele.Ako već ima za čim žaliti, onda su to stavke ugovora koji je imao sa Željezničarom. Navodi da je dopustio klubu da raskine ugovor bilo kada bez novčanih naknada. To, kako kaže, više nikada neće učiniti."Moj ugovor je bio takav da sam dao mogućnost da se on raskine bilo kada ako oni žele pri čemu ja nemam pravo na bilo kakva potraživanja. To više nikada ne bih napravio. Potpisao sam ugovor da kod raskida oni ne moraju da mi plate više nijednu platu", kazao nam je trener Slobode.Iako debituje protiv bivšeg kluba, na taj meč gleda kao na jednu običnu utakmicu protiv jakog protivnika. Napominje da ga u Slobodi čeka pretežak zadatak, ali i da nema straha."To je jedna obična utakmica. Nema nekog posebnog značaja, igraš protiv jedne od najboljih ekipa u državi... Protiv Želje želimo povoljan rezultat, a to je i remi, jer Željo je apsolutni favorit u toj utakmici, kao i za šampionsku titulu. Sigurno da sam imenovanjem u Slobodi preuzeo jedan pakleni zadatak. Naročito u periodu gdje je pred klubom raspored strahovito teških utakmica. Sve to mi je bilo jasno, jer sam u sličnim situacijama preuzimao puno klubova tako da se toga nisam plašio. A zaista mislim da mi je ovo jedan od težih zadataka koje sam dobio u karijeri i nadam se da će se on lijepo završiti", govori 59-godišnji trener.Prije dolaska na Tušanj vodio je Radnik iz Bijeljine i Željezničar tako da Slobodu poznaje jako dobro, jer kako i sam kaže, dovoljno je dugo u bh. fudbalu da zna i protivnike, a Sloboda mu je bila jedan od protivnika. Danas je to njegov tim kojeg je već gledao u dvije takmičarske utakmice. Rezova ća sigurno biti..."Kada čovjek tri godine radi u jednoj zemlji, onda dobro poznaje i svoje protivnike, a mnogo toga sam vidio i tokom ovih sedmicu dana koliko sam na klupi. Neki igrači su se smatrali zapostavljenim tako da su imali šansu u Kupu, ali sam bio malo razočaran. Prvo poluvrijeme i protiv Mladosti je bilo loše, ali smo se kasnije podigli. U Kupu je, međutim, bilo jako loše i neki igrači počinju sami sebe diskvalifikovati. Naš kadar broji 28 igrača i ja to želim skratiti, jer neizvodivo je raditi s tolikim igračkim kadrom. Za dvije sedmice ćemo se riješiti nekoliko igrača kako neki ne bi trčali oko terena", najavljuje Petrović.Konačno u svom timu ima veznjaka Amera Ordagića koji mu je dugo bio želja.24-godišnjeg igrača je želio dovesti u Željezničar, ali do transfera nije došlo. Pored Ordagića, u klubu je i Sulejman Krpić, kao i još nekoliko odličnih igrača na koje će Petrović itekako računati. Nezadovoljan je što ekipa na krilnim pozicijama nema prava rješenja."Ordagić je na svojoj poziciji najbolji fudbaler u ligi, Krpić je jedan od najbolja tri napadača lige, tu su mladi desni bek Todorović i golman Muminović... Imamo igrački kadar na koji se može osloniti, ali nam pozicije nisu zatvorene kako bi trebale. Ako nemate nijednog bočnog ofanzivnog igrača ni lijevo ni desno, to je problem. Tu se krpimo s igračima koji nisu školovani na tim pozicijama. To nam je najveći problem", smatra naš sagovornik.Kratkoročni plan na klupi Slobode je što raniji izlazak iz rezultatske krize, ali to neće biti nimalo lako, jer nakon Željezničara slijedi gostovanje Borcu, pa domaći mečevi protiv Sarajeva i Širokog Brijega i onda gostovanje Radniku iz Bijeljine, još jednom njegovom bivšem klubu. Dugoročni planovi nastaju ukoliko izbori plasman u Ligu za prvaka, odnosno osvajanjem jednog od prvih šest mjesta na tabeli nakon 22 odigrana kola."Potpisao sam ugovor do 30. juna 2018. godine uz soluciju ako se dođe do play offa ove sezone da se automatski produži ugovor na još godinu dana. To su dugoročne misli, a kratkoročne misli su što brže skupljati bodove, jer ne daj Bože ukoliko izgubilo od Želje, a Čelik pobijedi, mi ćemo biti pretposljednji. I onda te priče kako si krenuo na Evropu u ovoj sezoni i da naredne sezone želiš šampionsku titulu, su za mene priče u prazno, jer da bi se to naredne sezone ostvarilo, ti već ove sezone moraš imati ekipu koja se bori za prva tri mjesta, a mi se trenutno borimo za opstanak", kazao je Petrović.