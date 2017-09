Debi protiv bivšeg kluba: Slavko Petrović će voditi Slobodu protiv Željezničara

Slavko Petrović (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Slavko Petrović će debi na klupi Slobode upisati protiv bivšeg kluba Željezničara u 9. kolu BHT Premijer lige BiH.

Petrović će do meča protiv Željezničara dobiti radnu dozvolu koju nije imao prije meča protiv Mladosti iz Doboja kod Kaknja u kojem je Sloboda kao gost izvukla remi (1:1) u okviru 8. kola Premijer lige.



Ovaj 59-godišnji stručnjak radnu dozvolu nije dobio ni prije meča šesnaestine finala Kupa BiH u kojem je Sloboda u gostima slavila protiv Azota iz Vitkovića rezultatom 2:1.



Oba navedena meča vodio je Amir Spahić, a Petrović će svoju prvu utakmicu na klupi novog kluba imati protiv bivšeg kluba koji mu je dan prije prve ligaške utakmice u ovoj sezoni uručio otkaz.



"Dozvola je završena i sigurno ću voditi ovu utakmicu", kazao je Petrović u razgovoru za Klix.ba.



Sloboda je u osam odigranih kola skupila tek šest bodova i nalazi se na 10. mjestu od ukupno 12 timova, a tuzlanski tim je prije dolaska Petrovića vodio Vlado Jagodić.



Željezničar je pod vodstvom Admira Adžema trenutno drugi na tabeli s 19 osvojenih bodova.



Petrović je Željezničar vodio u 36 utakmica od augusta prošle godine do 23. jula ove godine. U tim mečevima upisao je 21 pobjedu, 10 remija i pet poraza uz gol-razliku 57:26. Plave je doveo do drugog mjesta u Premijer ligi prošle sezone i do 2. pretkola Evropske lige gdje je ispao od švedskog AIK-a.