Petrović: Protiv Krupe moramo osvojiti tri boda po svaku cijenu

Slavko Petrović (Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba)

Željezničar će u nedjelju u okviru 19. kola Premijer lige BiH u prvoj utakmici proljetnog dijela prvenstva biti gost ekipi Krupe. Tim povodom se medijima obratio šef stručnog štaba Plavih Slavko Petrović koji očekuje pobjedu.

"Vrijeme je da prvenstvo krene nakon šest i po sedmica pauze i napornih priprema. Svi igrači su kao zapete puške, imamo gostovanje koje se može računati kao teže i to na podlozi koja nam baš i ne leži. Međutim, sve zadatke koje smo imali tokom pauze smo odradili, igrači su spremni. Ako igrači ispoštuju sve što dogovorimo, uopće nemam glavobolju da se nećemo vratiti s tri boda. Ta tri boda se moraju osvojiti po svaku cijenu da bismo imali kontinuitet u sljedećim utakmicama", izjavio je Petrović.



On ne može računati na samo jednog igrača, a to je Ivan Crnov.



"Jedini koji ne trenira je Crnov. On treba sljedeće sedmice početi lagano trčati. Svi ostali su u trenažnom procesu", rekao je trener Plavih.



Pripremama i pojačanjima je izuzetno zadovoljan.



"S obzirom na to da se radi o zimskom prijelaznom roku, odradili smo ga fenomenalno. Mislim da smo se pojačali na pozicijama koje su nam ranije zadavale probleme. U prvom dijelu priprema u Sarajevu smo imali problema zbog snijega i leda, ali smo to prebrodili pa smo nastavili raditi u Međugorju i Antaliji. Možemo biti prezadovoljni, imali smo kvalitetne protivnike i izborili rezultate koji trebaju ekipi dati samopouzdanje za nastavak prvenstva", kazao je Petrović.



Priznao je da je Zrinjski i dalje favorit za titulu, ali je rekao da Željezničar i Sarajevo mogu pomrsiti planove aktuelnog šampiona.



"Sve ekipe su se pojačale, manje ili više. Zrinjski je doveo nekoliko kvalitetnih pojačanja i sigurno ostaje top kandidat za šampionsku titulu, ali treba znati da iza njih stoje dva kluba koja vrebaju šansu. I mi i Sarajevo ćemo pokušati iskoristiti sve šanse", dodao je iskusni stručnjak.



Željezničar će u četvrtfinalu Kupa BiH igrati protiv ekipe koju je Petrović ranije vodio, a to je aktuelni osvajač Kupa BiH Radnik.



"Nisam priželjkivao Radnik, priželjkivao sam nekog lakšeg protivnika. Međutim, žrijeb je tako htio, nismo dobili najjačeg, ali ni najslabijeg protivnika. Radnik je protivnik koji može da se eliminiše u dvije utakmice i to nam je cilj", završio je Petrović.



Željezničar gostuje Krupi u nedjelju.