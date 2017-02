Petrović: Pokazali smo dobar fudbal i propustili bolje prilike od Astane

Željo je u trećoj pripremnoj utakmici u Antaliji remizirao sa kazahstanskom Astanom 1:1, a šefa stručnog štaba Plavih Slavko Petrović je bio prezadovoljan prikazanom igrom.

Slavko Petrović (Foto: FK Željezničar)

Plavi su odigrali kvalitetnu utakmicu, a pored pogotka Boccaccinija iz 31. minute imali su velike prilike preko Lendrića i M. Stevanovića. Šef struke, Slavko Petrović, zadovljan je utakmicom i kompletno odrađenim pripremama.



"Sigurno moja ekipa je najumornija do sada. Ovo je bio najbolji protvnik, ali mislim da smo odigrali jako dobro, posebno prvo poluvrijeme. Imali smo ozbiljnije šanse što mnogo govori, a ipak ne zaboravimo da je to ekipa koja igra grupnu fazu evropskih takmičenja. Pokazali smo puno bolji fudbal u ofanzivi, defanziva je također bila dobra. Nisam trener koji upada u euforiju, ali mislim da su pripreme 100 posto uspjele", kazao je Petrović.



Ekipa Želje je tako odradila pripreme u Turskoj, a sutra se Plavi vraćaju u Sarajevo gdje će se pripremati do utakmice sa Krupom.