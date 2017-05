Željezničar će u pretposljednjem kolu Lige za prvaka BiH gostovati na Koševu kod Sarajeva i eventualnom pobjedom uz kiks Zrinjskog u Bijeljini osvojio bi titulu prvaka Bosne i Hercegovine.

Željezničar će u pretposljednjem kolu Lige za prvaka BiH gostovati na Koševu kod Sarajeva i eventualnom pobjedom uz kiks Zrinjskog u Bijeljini osvojio bi titulu prvaka Bosne i Hercegovine.

Šef stručnog štaba Plavih Slavko Petrović je spremio ekipu za izazov koji je pred njegovom ekipom.



"Ovo je za nas utakmica sezone jer sigurno možemo staviti podlogu za šampionsku titulu. Nama je bitno da izađemo na teren kao protiv Zrinjskog, da damo sve od sebe za pozitivan rezultat. Sve špekulacije da je Sarajevo umorno, da su psihički pali, sve to pada u vodu. Derbi ima sasvim druga pravila, a Sarajevo, koje je odigralo kvalitetno protiv Širokog, je protivnik koji će pokušati sve da nam saplete noge. U prednosti smo jer je naš motiv veći i igrači će dati na terenu sve da bismo došli do titule", rekao je Petrović.



Sarajevo je u velikim problemima nakon nedavnih dešavanja te u derbi ulazi bez četiri igrača - Crnkića, Rustemovića, Mihojevića i Husejinovića. Petrović kaže da ga to ne zanima.



"Svaki igrač u derbiju ide preko svog maksimuma. Nas ne interesuje ni ko igra, ni ko ne igra protivniku. Mi se koncentrišemo na nas. Pokazali smo protiv Zrinjskog da možemo puno pružiti i nadam se da ćemo tako odigrati i na Koševu", rekao je Petrović.



Željezničaru u borbi za titulu odgovara čak i bod na Koševu. Petrović kaže kako ga takve kalkulacije ne zanimaju.



"Nikada nismo išli na bod. Na bod se ne može igrati. Mi uvijek pokušavamo igrati na pobjedu, a ako ispadne bod, ispao je", rekao je Petrović koji je dodao kako još ne zna početni sastav za sutrašnji meč.



Susret Sarajevo - Željezničar igra se u subotu od 17 sati na stadionu "Asim Ferhatović Hase".