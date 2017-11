Foto: Darko Zabuš/Klix.ba

Trener Slobode Slavko Petrović nije mogao biti zadovoljan nakon remija protiv Krupe (2:2) u 14. kolu Premijer lige BiH.

Sloboda je vodila rezultaotm 2:0, ali je susret na kraju završen podjelom bodova.



"Morali smo sačuvati prednost jer protivnik do prvog pogotka nije napravio nijedne šanse. Primili smo pogotke iz kardinalnih grešaka. Igračima koji su danas nastupili ne mogu reći da nisu željeli i da se nisu borili, ali koliko je to dovoljno kvalitetno pokazat će sljedeća utakmica", rekao je Petrović i dodao kako protiv Viteza njegova ekipa mora osvojiti tri boda.







"Protiv Viteza moramo slaviti jer to je ekipa koju možemo otpisati.i moramo sve učiniti da osvojimo tri boda", dodao je Petrović.