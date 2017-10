Petorica reprezentativaca Ekvadora lumpovala prije meča s Argentinom

Arboleda (lijevo) u duelu s Messijem (Foto: EPA-EFE)

Argentina je rutinski slavila na gostovanju u Ekvadoru rezultatom 3:1 i plasirala se na Svjetsko prvenstvo.

Mnogi su posumnjali u regularnost ovog susreta s obzirom da je gostovanje na stadionu Atahualpa koji se nalazi na 2.782 metara nadmorske visine ubjedljivo najteže za sve južnoameričke selekcije.



No, danas je otkriveno zašto su Messi i družina bez ikakvih problema upisali pobjedu.



Enner Valencia, Joao Plata, Gabriel Cortez, Jefferson Orejuela i Robert Arboleda su noć rije utakmice pobjegli iz hotela i provodili se u noćnom klubu do ranih jutarnjih sati, te ih je Nogometni savez Ekvadora danas suspendovao do daljnjeg.



Arboleda je odigrao čitav susret na poziciji štopera, a Orejuela na poziciji zadnjeg veznog igrača. Ne treba govoriti da su bili najgori na terenu. Valencia je ušao u igru u 41. minuti, Plata je susret odgledao sa klupe, dok je Cortez poslan na tribine.