Perić: Grbavica budi posebne emocije kod Baždarevića, vidio sam mu suze u očima

Dragan Perić (Foto: Harun Muminović/Klix.ba)

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ugostit će u subotu selekciju Belgiju u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo naredne godine u Rusiji, a medijima se danas obratio pomoćni trener Zmajeva - Dragan Perić.

"Osjeća se pritisak među igračima, jer je pred nama veoma važna utakmica, koja mnogo toga donosi. Ipak, to su igrači koji su igrali puno važnih utakmica u svom životu, tako da jedva čekaju da izađu na teren. Svi koji su tu su spremni za trening i utakmicu, tako da sa te strane nemamo problema", rekao je Perić.



Trener Zmajeva je istakao da prate i vijesti iz belgijskog tabora.



"Svi znamo da je Belgija kvalitetna reprezentacija, koja na svakoj poziciji ima više rješenja. Mislim da će oni igrati kako i do sada, a nadam se da ćemo mi znati odgovoriti i doći do svog cilja. Raduje nas forma naših igrača, poput Džeke ili Kolašinca. Nadam se da ćemo na kraju doći do pobjede", istakao je Perić te se dotakao i izostanka Miralema Pjanića.



"Pjanić je igrač svjetske klase o kojem je suvišno bilo šta pričati i sigurno je da će nam nedostajati. Ipak, nadam se da ćemo njegovo znanje uspjeti nadomjestiti trkom i borbom", rekao je Perić.



Trener Zmajeva je rekao da Grbavica budi posebne emocije i kod selektora Mehmeda Baždarevića.



"Prilikom dolaska na teren stadiona Grbavica vidio sam mu suze u očima. Nadam se da će nam ovaj stadion donijeti sreću", poručio je Perić.