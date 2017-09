Od jučer mu se gubi svaki trag: Gdje je nestao Riyad Mahrez?

Foto: EPA

Prelazni rok u Engleskoj je završen sinoć u ponoć, a posljednjeg dana nije bilo senzacionalnih transfera.

Danima se spominjao prelazak Alexisa Sancheza u Manchester City, no od toga nije bilo ništa. Na kraju se ispostavilo kako to uopće i nije bila realna opcija.



No ono što je bilo realno je da Riyad Mahrez pređe iz Leicestera u Chelsea. Čak je Alžirac jučer napustio kamp reprezentacije kako bi potpisao ugovor sa novim klubom, ali se transfer nije realizovao.



Posljednji put Mahrez je viđen jučer popodne na aerodromu u Barceloni i tu mu se gubi svaki trag.



I dok su svi očekivali da Alžirac sleti u London i potpiše ugovor s Plavcima, Mahrezu se izgubio svaki trag.



Engleski mediji navode kako su Alžirca u prijestolnici Katalonije "zarobili" čelnici Barcelone, kojima je on "plan B" ukoliko i definitivno propadne dovođenje Philippea Coutinha.



Leicester za Mahreza traži oko 50 miliona eura, a vidjet ćemo gdje će Alžirac na kraju završiti.