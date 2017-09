Trener Liverpoola Jurgen Klopp napustio je konferenciju za medije pred meč 2. kola Lige prvaka u kojem njegov tim igra protiv Spartaka u Moskvi.

The bizarre moment SSN's chief football reporter, @skysports_bryan, asks Jurgen Klopp if he is in love with any of his Liverpool players 🙄 pic.twitter.com/kynasCe4Aw — This Is Anfield (@thisisanfield) September 25, 2017

Kao obrazloženje za napuštanje obavezne konferencije za medije, Nijemac je naveo da je to zapravo gubljenje vremena, a na odlazak se odlučio nakon jednog pitanja novinara Bryana Swansona sa Sky Sportsa, koje je bivšeg trenera Borussije Dortmund izbacilo iz takta.Swanson je povukao paralelu s izjavom trenera Tottenhama Mauricija Pochettina koji je nedavno izjavio da voli Harryja Kanea, pa je slično pitanje postavio i Kloppu. Pitao ga je koji je to igrač u njegovom timu kojeg on voli.Klopp je burno reagovao na to pitanje te je napuštajući konferenciju za medije rekao kako je impresioniran što se na koferenciji pred meč Lige prvaka postavljaju takva pitanja.Podsjećamo, meč između Spartaka i Liverpoola igra se večeras od 20:45h, a Redsi će u ovom meču imati imperativ pobjede s obzirom na to da su u prvoj utakmci na svom Anfiledu ostali bez pobjede protiv Seville (2:2).