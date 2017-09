Novi hvalospjevi na račun Kolašinca: Protivnici u Engleskoj ga se boje

Foto: EPA-EFE

Sead Kolašinac oduševio je sve navijače Arsenala u prvim utakmicama koje je odigrao u dresu kluba iz sjevernog Londona, a posebne pohvale dobio je u posljednjoj analizi koju je uradio ESPN.

Na zvaničnom debiju u crvenom dresu defanzivac reprezentacije Bosne i Hercegovine postigao je pogodak kojim je anulirao prednost Chelseaja, da bi nakon toga boljim izvođenjem penala Arsenal stigao do trofeja Community Shielda.



Nakon toga, Kolašinac je nastavio sa sjajnim igrama, a već u prvoj utakmici u Premier ligi upisao je asistenciju u pobjedi Arsenala protiv Leicestera, međutim derbi meč protiv Liverpoola u kojem su Topnici poraženi na Anfieldu rezultatom 4:0 bivši igrač Schalkea odgledao je s klupe za rezervne igrače.



"Lijevi bek reprezentacije Bosne i Hercegovine zaslužuje posebno spominjanje, s obzirom da je njegov utjecaj na tim jasan za sve. Odluka Wengera da ga izostavi iz sastava na Anfieldu je bila čudna, a on tek sada pokazuje koliko je važan za tim. Pogodak i dvije asistencije samo su dio priče, jer njegov utjecaj na defanzivni dio igre Arsenala je veoma zanimljiv", navodi se na početku teksta koji je objavio ESPN.



Nakon toga, oni konstatuju da je Kolašinac igrač kojeg se sada plaše svi igrači u Premijer ligi, te da je donio potrebnu čvrstinu u odbrani Topnika.



"Arsenal, koji se tradicionalno smatra jednom od najmekših ekipa Engleskoj, sada ima jednog od najjačih igrača u Premier ligi kojeg se neki protivnici čak i plaše pri ulasku u duel. Napadači izbjegavaju duel igru s njim, dok on s druge strane priželjkuje duel ramenima. Od kada igra na vanjskoj poziciji, Wenger nije imao potrebe koristiti druge igrače, a ton koji je Kolašinac donio u tim iz sjevernog Londona daje totalno novu sliku ekipi, onu koja im je godinama nedostajala", stoji u tekstu.



Arsenal će u sljedećem kolu na svom terenu dočekati Brighton, a u četvrtak će igrati protiv BATE-a u utakmici 2. kola Evropa lige, međutim Kolašinac se vjerovatno neće naći u sastavu za ovaj meč.