Novaković: Najbolji način da se izvučemo iz problema je pobjeda protiv Željezničara

Fudbalski klub Sarajevo u subotu u 5. kolu Premijer lige BiH dočekuje Željezničar.

Pouzdani štoper Sarajeva Saša Novaković smatra kako vječiti derbi može biti prekretnica za Bordo klub.



"Pripremamo se najbolje što možemo. Imamo dobru priliku u subotu da se vratimo na pobjednički kolosijek, poslije dvije lošije utakmice u posljednjim sedmicama. Sigurno je da imamo kvalitetnu ekipu i to moramo pokazati. Ušli smo u probleme na početku sezone, koje smo sami sebi napravili i sami se moramo izvući iz tih problema, a najbolji način za to je pobjeda i dobra igra", rekao je Novaković, osvrnuvši se potom na ekipu Željezničara.



"Gledao sam utakmicu protiv Borca i smatram da je Željezničar pokazao određen karakter obzirom da su se vratili iz negativnog rezultata, ali nisu pokazali naročito kvalitetnu igru i vjerujem da imamo dobru priliku da dođemo do pobjede, naravno uz pomoć naših navijača", rekao je Novaković.



Novaković je u dresu FK Sarajevo odigrao četiri gradska derbija, on ne zna za poraz u duelima sa Željezničarom, a prisjetio se i posljednjeg derbija, u kojem je naš klub upisao pobjedu rezultatom 1:0 na Koševu, u mjesecu maju tekuće godine.



"Moja velika želja je da dođemo do pobjede u subotu. Dati ću sve od sebe za to i uz borbu od prve minute vjerujem da to možemo uraditi. Posljednji derbi je bio sjajan za nas, jedno od najljepših iskustava za mene i nadam se da ćemo ponoviti i u subotu takav rezultat", zaključio je Novaković.