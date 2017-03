Defanzivac Fudbalskog kluba Sarajevo Saša Novaković je u opširnom intervjuu za klupsku stranicu pričao o prijemu u ekipu, očekivanjima od utakmica, ali i o mnogim drugim temama.

Novaković je govorio o svojim utiscima o gradu Sarajevu."Jako mi je lijepo u Sarajevu. Nakon početne prilagodbe sam se već uhodao i jako se lijepo osjećam i kada sam tek došao dečki u ekipi su učinili sve da se lijepo osjećam. Kada sam došao, sve mi je bilo novo. Bio sam tada cimer sa Leonom Benkom i on me vodio po gradu, objašnjavao šta i kako. Baščaršijom smo prošetali, naravno, neizbježni ćevapi kod Ferhatovića...", kaže Novaković.Najstandardniji prvotimac Sarajeva najavio je utakmicu protiv Širokog Brijega."Igramo pred našim navijačima i priželjkujemo tri boda. Pozivam naše navijače da dođu u što većem broju i da osvojimo tri boda. Mi ako uđemo u utakmicu 100%, ako se borimo za svaku loptu, nema ekipe koja nas može pobijediti. Najveća je naša snaga što smo duže tu na okupu, sa našim trenerom. Borbenost i homogenost u ekipi nas karakterišu", dodao je Saša.Podrška navijača bitna je za Novakovića i igrače bordo kluba."Podrška je za nas jako bitna. Na primjer protiv Olimpika, mogu im čestitati kako su nas vodili do pobjede", izjavio je Novaković.Bilo je govora i o Osijeku, članu HNL-a, koji je matični klub Novakovića."Drago mi je zbog Osijeka i mojih prijatelja koji tamo igraju, zbog navijača i cijelog grada da se klub totalno pokrenuo. Stvorila se jedna lijepa, pozitivna atmosfera i drago mi je da se vraćaju na staze stare slave", rekao je, između ostalog Novaković.Kompletan intervju možete pogledati u videu ispod.