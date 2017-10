Nakon što je Gordon Hayward na otvaranju nove NBA sezone doživio stravičnu povredu, košarkaš Brooklyna Jeremy Lin u drugoj noći nove sezone najjače lige svijeta opet je povrijedio koljeno.

Jeremy Lin was assisted to the locker room after this play. pic.twitter.com/WrdI5jnQNE — Anthony Puccio (@APOOCH) October 19, 2017

On je u meču protiv Indiane nezgodno doskočio nakon jednog polaganja, a nakon toga je ostao sjediti ispod obruča gledajući u suzama svoje povrijeđeno koljeno.Iz tabora Netsa još uvijek ne otkrivaju tačan stepen povrede njihovog košarkaša, međutim, prema tvrdnjama američkih medija u ovom klubu strahuju da bi on zbog ove povrede mogao propustiti veliki dio sezone.Lin je ranije imao problema s tetivom lijeve noge koju je u prošloj sezoni povrijedio dva puta, da bi nakon toga pauzu morao napraviti zbog povrede zglobaKošarkaš Brooklyna je za 25 minuta igre uspio postići 18 poena protiv Indiane, kojima je dodao i četiri asistencije, a u narednim danima trebala bi biti i zvanična informacija koliko će on biti van terena.Podsjećamo, Indiana je slavila protiv Brooklyna nevjerovatnim rezultatom 140:131 u kojem je za 48 minuta igre postignut 271 poen.