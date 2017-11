Nogometnom Klubu Čelik prijeti suspenzija zbog dugovanja Emiru Jusiću

Jasmin Memišević (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Nogometni klub Čelik se, osim problema s reprogramom, bori i s dugovanjima igračima. Posljednje dugovanje koje je izazvalo pažnju Zeničana, navijača Čelika, je prema Emiru Jusiću kojem zenički premijerligaš do 15. decembra mora uplatiti novac ili im prijeti suspenzija daljnjeg takmičenja.

Predsjednik NK Čelik Jasmin Memišević u razgovoru za Klix.ba je izjavio kako zenički premijerligaš svom bivšem igraču ne duguje 44.000 KM, već se radi o iznosu od 19.000 KM i slučaj je na sudu.



"Ne radi se o iznosu koji se spominje u medijima, njemu je Čelik dužan 19.000 KM, a ne 44.000 koliko on tvrdi. Istina je da je naš posljednji rok za uplatu sredstava 15. decembar, ali s obzirom na to da je kraj prvenstva, mi ćemo do proljeća imati vremena da uplatimo sredstva koja potražuje naš bivši igrač", kazao je Memišević.



Istakao je da je Jusić u više navrata odbio vansudsku nagodbu te da tačan iznos dugovanja nije poznat.



"Slučaj je na sudu jer mi tvrdimo da je 19.000, a on da se radi o iznosu od 44.000 KM. Mnogo puta smo ga zvali da to riješimo vansudskom nagodbom, da razgovaramo o iznosu koji mu dugujemo, ali on je bio agresivan i nije htio razgovarati. Poručio je samo da pripremimo novac", dodaje Memišević.



Na kraju razgovora predsjednik NK Čelik je kazao kako su u toku završni razgovori s investitorima Čelika, vezani za definisanje konačnog ugovora te da je panel diskusija o Čeliku urodila plodom s obzirom na to da je Grad Zenica osigurao iznos od 15.000 KM kojim će Čelik privesti kraju ovu sezonu.