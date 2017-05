NK Široki Brijeg: Na verbalne ispade pojedinaca nismo mogli utjecati

NK Široki Brijeg osudio je verbalne ispade pojedinaca na uzvratnom susretu finala Kupa BiH između Širokog Brijega i Sarajeva na koje, kako se navodi u priopćenju za javnost, klub nije mogao utjecati.

"Što se tiče same organizacije uzvratnog susreta finala na Pecari želimo istaknuti da je NK Široki Brijeg poduzeo sve u skladu s propozicijama natjecanja, od prijama, same utakmice, do ispraćaja, a što je u svom izvješću potvrdio i delegat. Za vrijeme utakmice dogodile su se neke stvari na koje kao klub domaćin, na žalost, nismo mogli utjecati, a tiču se zviždanja i neprimjerenih povika dijela navijača s tribina kod izvođenja himne, ili kod određenih sudačkih procjena, ili reakcija igrača", stoji u priopćenju.



Dodaje se kako je Nogometni klub Široki Brijeg protiv svih oblika vrijeđanja i diskriminacije.



"Na verbalne ispade pojedinaca, dakako da nismo, ni uz najbolju volju, mogli utjecati i izražavamo jasno i otvoreno žaljenje zbog izražavanja istih, uz nadu da se neće ponoviti ne samo na Pecari, nego ni na jednom drugom stadionu u BiH, počevši od onog najvećeg u Sarajevu pa nadalje", poručili su iz Širkog.



Iz Širokog upozoravaju na orkestrirani napad "dobro znanih medija" koji su odmah po završetku utakmice krenuli u blaćenje NK Široki Brijeg, zanemarujući pritom sve pozitivno.



"Ponašanje manjeg dijela posjetitelja finalne utakmice na Pecari mlaka je kamilica naspram onoga što se događa na nekim drugim bh. stadionima, k tomu znatno učestalije i u puno gorem obliku, no to se nerijetko prešućuje i gura pod tepih. Samo kada je u pitanju NK Široki Brijeg takve se stvari probaju pošto-poto progurati u prvi plan. Hvala, pak, onom profesionalnom, većem dijelu medija, koji je s finala prenio vjernu sliku zbivanja i svjedočio osvajanju Kupa i još jednom plasmanu u Europu NK Široki Brijeg", stoji na kraju priopćenja za javnost NK Široki Brijeg.