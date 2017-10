Foto: EPA-EFE

Večerašnjim utakmicama kompletirano je deveto kolo kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2018. u grupama C, E i F, nakon kojeg smo dobili dva nova putnika za Mundijal, a to su Njemačka i Engleska. One su nakon Belgije postale treća reprezentacija iz Evrope koja se kvalificirala za takmičenje u Rusiji iduće godine.

