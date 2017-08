Nica, Astana i Celtic izborili plasman u play off Lige prvaka

Foto: EPA

Odigrane su još tri uzvratne utakmice 3. pretkola Lige prvaka, a postignuti su sljedeći rezultati. Ajax – Nice 2:2 (ukupno 3:3), Legia – Astana 1:0 (ukupno 2:3) i Rosenborg – Celtic 0:1 (ukupno 0:1).

Odigrane su još tri uzvratne utakmice 3. pretkola Lige prvaka, a postignuti su sljedeći rezultati. Ajax – Nice 2:2 (ukupno 3:3), Legia – Astana 1:0 (ukupno 2:3) i Rosenborg – Celtic 0:1 (ukupno 0:1).

Ajax je u Amsterdamu ugostio Nicu. Prvi meč u Francuskoj okončan je rezultatom 1:1. Gosti su poveli golom Souquet u 3. minuti. Donny van de Beek je poravnao u 26., a vodstvo domaćima donio je Sanchez u 56. minuti. Ipak, Marcel pogađa u 79. minuti za konačnih 2:2 koja Nicu vodi u play off.



Legia je u Varšavi pobijedila Astanu minimalnih 1:0, ali je to bilo nedovoljno za plasman dalje jer su poraženi u prvom meču 3:1. Jedini gol postigao je Czerwinski u 76. minuti meča.



Za goste je Aničić igrao do 63. minute, dok je Grahovac ušao u igru sedam minuta prije kraja.



Celtic je golom Forrest u 69. minuti protiv Rosenborg osigurao plasman u play off.