Neymar: Učinio sam suprotno od onog što je moj otac želio, srce mi je reklo da je vrijeme za odlazak

Neymar (Foto: EPA)

Brazilski nogometaš Neymar je napustio Barcelonu i prešao u PSG u historijskom transferu, a svoju odluku je objasnio putem društvenih mreža.

Brazilski nogometaš Neymar je napustio Barcelonu i prešao u PSG u historijskom transferu, a svoju odluku je objasnio putem društvenih mreža.

Ranije se pisalo da Neymarov otac želi da njegov sin ode iz Barcelone i pređe u PSG, no, nogometaš tvrdi da to nije tako. On je samostalno odlučio da ode, iako je imao priliku da igra sa svojim idolima.



"Uradio sam suprotno od onoga što je moj otac želio. Život sportiste je pun izazova, neki imaju veze s porezima, a drugi su rezultat naših dluka. Barcelona je bila više od izazova, igranje s najboljim igračima je bilo poput videoigre. Sjećam se svojih prvih dana u klubu, dijelio sam svlačionicu s idolima poput Messija, Valdesa, Xavija, Inieste, Puyola, Piquea, Busquetsa i drugih", izjavio je Neymar.



S Barcelonom je osvojio sve što je mogao, a posebna mu je čast što je igrao s Lionelom Messijem.



"FC Barcelona je nacija koja predstavlja Kataloniju. Imao sam čast igrati s najboljim sportistom kojeg sam vidio, siguran sam da boljeg nećemo vidjeti. Leo Messi je postao moj partner, prijatelj na terenu i izvan njega, ponosan sam što sam igrao s njim. Zajedno sa Luisom Suarezom smo činili historijski napad, osvojio sam sve što sportista može osvojiti. Doživio sam nezaboravne trenutke, živio u gradu koji je više od toga, koji je domovina. Volim Barcelonu i Kataloniju", rekao je Brazilac.



Zatražio je podršku oca te je kao svoj izazov izdvojio namjeru da osvaja trofeje s PSG-om.



"Sportisti trebaju izazovi, ovo je drugi put da radim nešto suprotno od onog što želi moj otac. Oče, razumijem i poštujem tvoje mišljenje, ali sam donio odluku. Tražim od tebe da me podržiš kao i uvijek. Barcelona i Katalonija će uvijek biti u mom srcu, ali mi trebaju novi izazovi. Prihvatio sam ponudu PSG-a jer želim pomoći klubu da osvoji titule kojim se navijači nadaju. To je zahtjevan plan, ali sam ja spreman za taj izazov", kazao je Neymar.



Zahvalio se prijateljima, porodici, saradnicima i navijačima Barcelone te zatražio da ga i dalje podržavaju.



"Hvala svim navijačima Barcelone na njihovoj podršci, kao i svim igračima od kojih sam učio. Srce mi govori da je vrijeme da odem. PSG će biti moj novi dom u narednih nekoliko dana, časno ću raditi kako bih opravdao njihovo povjerenje. Računam na podršku navijača, prijatelja, porodice i profesionalaca koji me prate, koji su imali mnogo problema u posljednje vrijeme. Oni zaslužuju mir. Bila je ovo teška odluka, ali sam je donio kao zreo 25-godišnjak. FC Barcelona, hvala za sve. PSG, stigao sam, neka nas Bog čuva", završio je Neymar.