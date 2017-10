Sve oči nogometnih sladokusaca sinoć su bile usmjerene ka mečevima Lige prvaka, a za to vrijeme se na Ricoh Areni u Coventryju dešavala tragikomična scena.

Naime, navijač domaće ekipe nezadovoljan zalaganjem igrača odlučio je da malo poprazgovara s njima na terenu i to za vrijeme utakmice.



Zanimljivo da niko od osiguranja za sve to vrijeme nije reagovao pa je navijač mirno kako je i ušao, isto tako napustio teren.



Posebno je to nesvakidašnja scena u Engleskoj jer je poznato koliko su oštri po pitanju takvih ispada nakon kojih slijede novčana kazna ili zabrana dolaska na stadion.



Jedini koji je u tim trenucima reagovao je kapiten Coventryja Michael Doyle, koji je prišao revoltiranom navijaču i pokazao gdje mu je mjesto.



Navijači Coventryja su bili bijesni na svoje nogometaše iako su zabilježili tek drugi poraz (0:1) u sezoni, doduše od pretposljednje ekipe na tabeli, Forest Greena.