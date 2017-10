Nalić: Možda nemamo igrače da osvojimo Svjetsko prvenstvo, ali da se plasiramo imamo sigurno

Od posljednjeg sudijskog zvižduka na utakmici reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Estonije počeli smo tražiti novog selektora, a osim kandidata kao što su Amar Osim ili Meho Kodro, u pojedinim medijima pojavilo se i ime Zlatana Nalića.

Dva načina za izbor selektora

Nalić: Imati reprezentaciju, a ne otići na veliko prvenstvo je isto kao da imate kompjuter, a nemate internet (Foto: Kemal Softić/Klix.ba)

Imamo kvalitetnih igrača

Nalić: Kandidati za selektora su interesantna imena (Foto: Kemal Softić/Klix.ba)

Ipak, bh. trener koji je kao član stručnog štaba mlade reprezentacije Švedske prije dvije godine osvojio Evropsko prvenstvo za igrače do 21 godine, za naš portal demantovao je te spekulacije."Kad god dolazi do promjene trenera moje ime se spominje u kontekstu kandidata za selektora. Naravno, drago mi je da se to dešava, ali nisam siguran da je to baš i najrealističnije. Nemam ambiciju te vrste. Prije dvije godine sam zajedno sa Sergejem Barbarezom bio u kandidaturi i to je bilo aktuelno. Sve što se kasnije pisalo nije bila vjerodostojna slika", počeo je Nalić razgovor za portal Klix.ba.Bh. stručnjak je na pitanje o procjeni kandidata za selektorsku poziciju rekao da nema baš najbolji uvid u to ko su uopće pravi kandidati, ali je istakao koji su načini za biranje selektora."U svijetu se izbor selektora vrši na dva načina. Ili će se selektor prilagoditi igračima i takmičenju na koje reprezentacija želi da ide ili će biti izabran prema normama saveza na nivou države u kojoj funkcioniše. Tu ne mislim samo na finansije, već na kompletan mentalni sklop. Upravo zbog toga se dešava da dobri evropski stručnjaci budu neuspješni ako uslovi u nerazvijenim državama nisu podobni za renesanse ili neke radikalnije promjene. Drugi način biranja selektora je da izaberu nekoga s ovog područja ko je već upozna o situaciji u reprezentaciji i živi u trenutnom vremenu u kojem se reprezentacija ili savez nalaze. Ni jedno ni drugo nije pogrešno i ispavno je ako se radi prema ovim kodeksima", kazao je Nalić.Profil selektora, prema njegovim riječima, mora biti u Evropi interesantno ime."Treba neko ko je dovoljno 'mekan' za saradnju, ali izuzetno atraktivan na evropskom tržištu. Selektor bi trebalo da ima svoj stav i moderan pogled na nogomet. Treba biti hrabar i treba raditi po drugim principima, a ne kao što se do sada radilo. Također, potrebno je da ima mogućnost utjecanja na promjenu kompletnog načina rada. Ukoliko su kandidati već spominjani ljudi u medijima, onda su to interesantna imena. Imamo tu jedan miks kandidata koji su radili u inozemstvu i trenera koji su radili u bh. nogometu. Svi, prema mom mišljenju, zaslužuju kandidaturu", istakao je Nalić.Naš stručnjak se dotakao i neuspješnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo."Ljudi koji žive i rade ovdje vjerovatno znaju šta je pravi razlog zbog čega se nismo plasirali. Ja mogu tumačiti samo ono što vidim kada gledam utakmicu, što naravno može biti pogrešna slika, jer ja ne znam šta je bio dogovor u svlačionici. Imali smo probleme u tri-četiri utakmice koje su mogle da se završe povoljnije za nas. Mislim da se na mečevima s Kiprom, Grčkom i Belgijom trebalo ozvaničiti mjesto za Svjetsko prvenstvo, ali ponavljam, ne znam kakva je bila ideološka zamisao. Ne mogu reći gdje se griješilo jer ne znam šta je bila ideja. Moguće je da je selektor imao dobru ideju, a da nije sprovedena u djelo. Nezahvalno je diskutovati jer samo oni znaju šta je bila zamisao i šta nije sprovedeno u djelo", rekao je bh. trener.Nalić se osvrnuo i na komentare ljudi iz struke koji su istakli da Bosna i Hercegovina vjerovatno nema dovoljan broj kvalitetnih igrača da se plasira na veliko takmičenje."Sumnjam da je to neko izjavio jer se za to u Evropi dobija otkaz. Mislim da smo, ukoliko nismo imali dovoljno dobre individualce, onda trebali preokrenuti priču i napraviti timsku funkciju pa da tako igramo. Ipak, ja tvrdim da imamo kvalitetnih igrača i jednostavno reprezentacija BiH se mora prilagoditi onim mogućnostima kako može da igra. Možda nemamo igrače da osvojimo Mundijal, ali da se plasiramo imamo sigurno. Recimo, kada sam bio u finalu sa Švedskom protiv Portugala, imali smo 22 puta jeftiniji tim od njihovog najeftinijeg igrača pa smo osvojili prvenstvo", kategoričan je Nalić koji se potom dotakao i (ne)kvaliteta bh. klupskog nogometa."Najednostavniji odgovor za napredak bh. nogometa je plasman na Evropsko ili Svjetsko prvenstvo. S tim plasmanom dolazi novac u Savez, razvija se infrastruktura, dolaze lopte u omladinski pogon, mreže... To je najbolji priliv sredstava. Jednostavno, imati reprezentaciju, a ne otići na veliko prvenstvo je isto kao da imate kompjuter, a nemate internet", rekao je.Nalić smatra kako su Hrvati dobili teškog protivnika u baražu za Svjetsko prvenstvo, dok ni Italiju ne očekuje lagan posao protiv Švedske."Hrvati nisu dobili dobrog protivnika jer Grci imaju izuzetno komplikovanu igru. Naš narod između sebe komentariše da je Grčka lagan protivnik, ali to su laički komentari. Mnogo je teže pobijediti Grke nego neku reprezentaciju koja je zvučnija, jer reprezentacije poput njih, ili recimo Islanda, rade na čistoj homogenosti i kompaktnosti. Individualne selekcije su lakše za pobijediti, jer se možeš posvetiti pojedincima. Švedska ima dobar balans s Italijom. Godinama je često bilo tijesnih rezultata. Mislim da je Švedska u istom rangu kao i Grčka. Upravo zbog timske funkcije koja je natprosječna", rekao je Nalić koji je za kraj pojasnio i svoj trenutni status."Izašao sam iz svih funkcija kako bih postao javan, odnosno počeo lično trenirati klub u Evropi. Naravno, Sergej Barbarez i Hakan Ericson kao važan dio tima sa mnom. Imam velike ambicije da nastavim raditi u evropskom nogometu. Do sada sam radio u jednoj skrivenoj formi, a to je konsultantski posao. To je jedan specifičan posao koji je za naše podneblje dosta nejasan. To je posao koji je zastupljen u svim sferama, strukturama i oblastima. Riječ je o treneru koji nije javan. Radi potpuno iste stvari kao i šef struke, od pripreme utakmice do analiza pa čak i izmjena na mečevima".