Argentina ima velikih problema u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiji, a mnogi navijači ove reprezentacije tvrde da igrači nemaju dovoljno motiva. Ipak, niko ne može osportiti želju Fernanda Gaga za pobjedom.

Argentina ima velikih problema u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiji, a mnogi navijači ove reprezentacije tvrde da igrači nemaju dovoljno motiva. Ipak, niko ne može osportiti želju Fernanda Gaga za pobjedom.

Tokom utakmice između Argentine i Perua, koja je završena bez pogodaka, tridesetjednogodišnji Gago je doživio tešku povredu, odnosno puknuće križnih ligamenata koljena. Uprkos tome, dok mu se ukazivala pomoć, Gago je vikao na doktora reprezentacije da ga pusti da nastavi.



"Pusti me da igram Dani. Pusti me da uđem u igru čovječe, pusti me da igram", vikao je Gago.



Doktor mu je pokušavao objasniti da je teško povrijeđen.



"Radi se o križnim ligamentima", rekao je doktor, ali je nogometaš i dalje želio igrati za Argentinu.



"Nije me briga", odgovorio je Gago, nakon čega je i opsovao.



Iskusni nogometaš se vratio u igru, ali ga je stručni štab uvjerio da napusti teren u 66. minuti. Njega sada očekuje višemjesečni oporavak.