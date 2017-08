Nainggolan se predomislio: Na raspolaganju sam reprezentaciji, pušim i ne stidim se svog načina života

Radja Nainggolan (Foto: EPA)

Belgijski internacionalac Radja Nainggolan promijenio je svoju odluku te je ponovo na raspolaganju reprezentaciji Belgije.

Nainggolan se naljutio nakon što ga selektor Belgije Roberto Martinez nije pozvao u reprezentaciju za predstojeće kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo u Rusiji, ali se predomislio te opet želi igrati za državni tim.



"Želio sam se oprostiti od reprezentacije, ali sam nakon razgovora sa sportskim direktorom Rome Monchijem odlučio da ponovo budem dostupan. Rekao mi je da trebam igrati na SP. Želim to, ali se plašim da će to biti teško ostvariti. Bio bih razočaran kada bih propustio drugo svjetsko prvenstvo u nizu. Uz Ligu prvaka, SP je najljepše takmičenje", izjavio je Nainggolan.



Iako ima poroka, tvrdi da daje sve od sebe.



"Igrač sam koji uvijek daje 120 posto, na raspolaganju sam svima, nisam buntovnik. Istina je da pušim, jednom je bilo problema zbog alkohola, ali nisam jedini. Također, bilo je problema jer nisam fokusiran i što kasnim, ali nikada nisam zakasnio. Izostavljen sam iz reprezentacije zbog stvari koje nisu povezane sa sportom. Nikad nisam sakrivao svoj način života niti me je sram zbog toga. Uvijek govorim ono što mislim, a saigrači znaju da na pravim probleme. Međutim, oni znaju da se sada ne mogu suprotstaviti selektoru. Za Romu igram dobro, a ako se radi o taktičkom problemu, onda mi Martinez treba to reći. Međutim, nakon 13 godina u Italiji, mislim da nemam takvih problema. Igrao sam za Belgiju i u sredini terena i u odbrani, postigao sam gol. Ako sam nekad zakasnio minut na sastanak, to nije kraj svijeta", rekao je nogometaš Rome.



On zamjera Martinezu da se ne drži onoga što je rekao.



"Selektor je rekao da igrači mogu biti pozvani u reprezentaciju samo ako igraju u svojim klubovima. Nisam ljut na Tielemansa ili Witsela, oni su dobri igrači, no, govorim o principima. Ako je lopta žuta, ona ne može odjednom postati crvena. Nakon što sam propustio SP u Brazilu, ne želim razmišljati o tome da ću propustiti i naredno prvenstvo", završio je Nainggolan.