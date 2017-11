Muslin o selektorskoj funkciji: Nisam pričao ni s NSBiH, niti sa Slovencima

Bivši selektor Srbije Slavoljub Muslin u izjavi za Klix.ba kazao je da još uvijek nije razgovarao s predstavnicima Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine povodom eventualnog preuzimanja reprezentacije BiH te je dodao da nije ni u kakvim pregovorima s Nogometnim savezom Slovenije, iako se pojavila informacija da je blizu dogovora sa Slovencima.

Muslin je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Rusiji kao selektor Srbije osvojio prvo mjesto u grupi D ispred Irske, Velsa, Austrije, Gruzije i Moldavije te izborio učešće na Mundijalu, ali je Fudbalski savez Srbije odlučio raskinuti ugovor s njim.Početkom sedmice predsjednik Nogometnog saveza BiH i član Izvršnog odbora NSBiH Mile Kovačević kazao je da će kontaktirati Muslina povodom eventualnog preuzimanja reprezentacije BiH, a informaciju da će se diskutovati o Muslinu potvrdio je i Zvjezdan Misimović, član Komisije za imenovanje selektora BiH.Potom su srbijanski mediji objavili da je Muslin veoma blizu dogovora sa Slovenijom koja također traži novog selektora. Ipak, Muslin kaže da još uvijek ni s kim nije pregovarao."Nisam se čuo ni s kim. Nisu me kontaktirali ni jedni ni drugi. To su sada samo špekulacije. Oni mogu govoriti šta hoće, ali ja nisam pričao ni s kim. Čak mi je čudno da iz Saveza BiH govore da su me kontaktirali, ali s njima nisam pričao. To je istina", kazao je Muslin za Klix.ba.