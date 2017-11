Misimović potvrdio: Sigurno ćemo diskutovati o Muslinu

Članovi Komisije za imenovanje novog selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine će uzeti Slavoljuba Muslina u razmatranje kao potencijalnog selektora Zmajeva.

To je u izjavi za Klix.ba potvrdio Zvjezdan Misimović, koji je zajedno sa Ivicom Osimom, Duškom Bajevićem i Seadom Kajtazom zadužen za razgovore sa potencijalnim kandidatima za nasljednika Mehmeda Baždarevića na klupi naše reprezentacije."Rekao sam da se u fudbalu stvari svaki dan mijenjaju i sigurno ćemo diskutovati o Muslinu", izjavio je Zvjezdan Misimović.Podsjetimo, sinoć je predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske i član Izvršnog odbora Nogometnog saveza BiH Mile Kovačević u razgovoru za naš portal izjavio kako FSRS razmišlja o predlaganju Muslina za novog selektora naše zemlje , te da će danas biti obavljeni razgovori sa srbijanskim stručnjakom o tome da li je on uopšte zainteresovan za klupu BiH.Sinoć smo kontaktirali i Muslina koji nam je kratko prokomentarisao da ga još uvijek nije niko iz NSBiH zvanično kontaktirao.Prema unaprijed određenoj proceduri, Komisija za imenovanje novog selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine će obaviti razgovore sa svim kandidatima, a najboljeg ili više njih bi trebala predložiti Izvršnom odboru NSBiH, koji ima konačnu riječ kada je u pitanju odabir selektora, na glasanje 16. novembra.To nam je potvrdio i generalni sekretar NSBiH Jasmin Baković, koji je dodao da Osim, Bajević, Kajtaz i Misimović imaju potpunu slobodu da razgovaraju s bilo kojim kandidatom."Izvršni odbor NSBiH je zadužio i ovlastio četveročlano stručno tijelo da provede odgovarajući postupak i predloži rješenje za upražnjeno mjesto selektora. Članovi tog tijela su održali sastanak i obavili određene aktivnosti, radeći apsolutno autonomno i vrlo ozbiljno i odgovorno. Iz objektivnih razloga nisu završili posao do 1. novembra, kao što je bilo planirano, pa je rok prolongiran i novi sastanak je zakazan za 15. novembar kada bi trebali dostaviti izvještaj Izvršnom odboru NSBiH za sjednicu koja će se održati 16. novembra. U ovom trenutku nije nam poznato šta će biti sadržano u izvještaju i njihovom prijedlogu. Također, nije nam poznato s kojim su kandidatima obavili ili će obaviti razgovore, što se odnosi i na Muslina i sve ostale stručnjake koji se navode u medijima kao mogući kandidati", izjavio je Baković.