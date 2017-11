Muslin: Napravio sam uspjeh, Milinković-Savić nije želio igrati na mjestu koje sam mu namijenio

Foto: EPA-EFE

Bivši selektor Srbije Slavoljub Muslin je otvorio dušu i progovorio o razlozima napuštanja pozicije selektora Srbije, ali i o tome zašto nije zvao u reprezentaciju Sergeja Milinković-Savića.

Bivši selektor Srbije Slavoljub Muslin je otvorio dušu i progovorio o razlozima napuštanja pozicije selektora Srbije, ali i o tome zašto nije zvao u reprezentaciju Sergeja Milinković-Savića.

Muslin je postao prvi selektor u Evropi u posljednjih 25 godina koji je za plasman na veliko takmičenje "nagrađen" otkazom.



"Navikao sam tokom svoje duge i uspješne karijere biti pod pritiskom, ali nikada nisam napuštao svoj kolosijek. Radio sam transparentno, borio se sa 'bočnim vjetrovima' koji su jenjavali kako smo se približavali plasmanu u Rusiju. Ja sam odgovarao za rezultat i postigao sam, realno, uspjeh koji se čekao osam godina, pa odlazim kao pobjednik", rekao je Muslin u razgovoru za Večernje Novosti i Hotsport.rs.



Mnogi smatraju kako je kvalifikaciona grupa u kojoj je igrala Srbija bila lagana, ali Muslin ne misli tako.



"Srbiju sam preuzeo u maju prošle godine kada je ona bila 56. na FIFA rang-listi. Baš u tom periodu su Austrija, Vels i Republika Irska bili učesnici Evropskog prvenstva, a Vels je došao do polufinala. Vels je tada bio 12., Irska 23., a Austrija 31. na toj listi. Mi smo u grupi sa ovim selekcijama bili prvi, imali šest pobjeda, tri remija i samo jedan poraz", rekao je Muslin koji je istakao kako je razlog razlaza sa Fudbalskim savezom Srbije nedozvoljavanje miješanja u njegov posao.



"Nisam htio dozvoliti da mi neko 'naređuje' ko bi trebalo da igra, koga da pozovem, ko to zaslužuje… Nikada u karijeri nisam dozvolio tako nešto i nikada se to neće dogoditi. Ne postoji teoretska šansa da mi menadžeri, čaršija i polusvijet sastavljaju tim. Nije tim jedanaest najboljih, već jedanaest onih koji mogu da pruže najviše u mojoj koncepciji. Niko nije imao garantovano mjesto", rekao je Muslin koji je bio na žestokom udaru javnosti zbog nepozivanja Sergeja Milinković-Savića.



"Njegov kvalitet nije sporan, ali postoje principi. U maju, kada smo bili zajedno, nije želio da odrađuje ulogu koju sam mu namijenio. Ovdje nema biranja, ovo nije klub već kolektiv. Iskakao je iz klišea. Pa Higuain, koji igra dobro za Juventus, nije u reprezentaciji. Nema ko me nije zvao za Sergeja, ali neka se pravila moraju ispoštovati. Ako neko hoće na mala vrata, kod mene to ne može. Menadžer Milinković-Savića Mateja Kežman je vodio u žutoj štampi hajku protiv mene. Nalazio je za sagovornike neke bivše fudbalere da tvrde kako Sergej mora da igra. Kežmana nekako i razumijem jer želi da zaradi veliki novac na Sergejevom transferu. Ja i danas tvrdim da je Milinković-Savić dobar igrač, baš kao i Ljajić, ali je kod mene prednost imao Tadić, koji je u posljednjim kvalifikacijama bio treći najproduktivniji evropski igrač. Koliko se pričalo o Sergeju, očekivao sam da ga reprezentaciji Srbije preporuči čak i papa koji živi u srcu Rima i mogao je često da ga vidi u dresu Lazija", rekao je Muslin.