FK Sarajevo će u okviru 13. kola Premijer lige BiH u nedjelju na stadionu Asim Ferhatović Hase ugostiti NK Čelik. Cilj bordo ekipe je jasan, a to je pobjeda. Novinarima su se uoči utakmice obratili trener tima s Koševa Husref Musemić i prvotimac Mićo Kuzmanović.

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

Mićo Kuzmanović (Foto: Harun Muminović/Klix.ba)

"Mislim da u utakmicu ulazimo kao apsolutni favoriti, što i prihvatamo uz dužno poštovanje prema Čeliku. S dvije pobjede u nizu smo se vratili, kako bodovno, tako i atmosferom. Sve osim pobjede protiv Čelika bi u ovom trenutku bilo katastrofa. Smatram da smo puno bolja ekipa", izjavio je Musemić.On neće moći računati na dvojicu igrača."Osim Hodžića koji ima tri žuta kartona, Stanojević se žalio na povredu, tako da će i on vjerovatno biti pošteđen. Imamo još dva dana do utakmice pa ćemo vidjeti. Možda će biti još nekih promjena", rekao je trener Sarajeva.Bordo ekipa razmišlja samo o osvajanju bodova."Ne razmišljamo o prvom mjestu, nego o sakupljanju što više bodova. Sve je moguće, pokušat ćemo da ne pravimo kikseve, ne samo kao protiv Krupe, nego i inače", kazao je Musemić.Od svojih igrača traži maksimalnu ozbiljnost."Moj akcent je na ozbiljnosti, nismo pobijedili prije početka utakmice. Kvalitet je na našoj strani, a oni imaju problema iako su se malo digli. Svoje igrače ne trebam motivisati, posao im je da odigraju jednu utakmicu u sedam dana i to sada protiv ekipe od koje su kvalitetniji te da pobijede. Utakmice ne pokazuju kvalitet, nego i karakter igrača", poručio je šef stručnog štaba FK Sarajevo.Potom se novinarima obratio i Kuzmanović koji očekuje pobjedu."Svi znamo da je Čelik u lošoj situaciji, a mi imamo jedan cilj - pobjedu. Sarajevo svaku utakmicu ide na pobjedu, tako će biti i protiv Čelika. Atmosfera je na vrhunskom nivou poslije pobjede nad Zrinjskim. Mislim da neće biti problema", rekao je Kuzmanović.