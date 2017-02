BH Telecom Premijer liga Bosne i Hercegovine nastavlja se u vikendu pred nama i to utakmicama 19. kola.

Duel Mladosti i tuzlanske Slobode privlači veliku pažnju budući da tuzlanski tim želi zadržati trenutnu poziciju na tabeli koja ih vodi u doigravanje za prvaka Bosne i Hercegovine, dok izabranici Husrefa Musemića sjajnu formu iz pripremnih utakmica žele prenijeti i u prvenstveni ogled sa Slobodom.



Trener Mladosti Husref Musemić odlično poznaje tuzlanski tim i svjestan je da ga očekuje neugodan susret.



"Sloboda je izuzetno kvalitetna ekipa. Tim se nije puno mijenjao u odnosu na jesenji dio prvenstva. Očekuje nas teška utakmica. Oni imaju svoje ambicije, da budu među prvih šest, ali i mi želimo pokazati da smo na pripremama dobro radili. Obzirom da će i teren biti težak pitanje je koliko će tu biti igre i koliko će protivnik to dozvoljavati. Na nama je da pružimo svoj maksimum i pokušamo ostvariti što bolji rezultat", kaže Musemić.



Kapiten Mladosti Aladin Isaković vjeruje da njegov tim može do pozitivnog rezultata.



"Imali smo sjajne uslove na pripremama na Jadranu i u Turskoj. Mislim da smo dobro radili i najbitnije je da je sve prošlo bez povreda. Protiv Slobode nas očekuje jedna velika borba. To je ekipa koja je odlično vođena, imaju 'glavu i rep' i sigurno je da neće biti lako. Obećavam veliku borbu i nadam se da ćemo na kraju slaviti", dodao je Isaković.



Susret između Mladosti i Slobode igra se u Doboju kod Kaknja u subotu od 14 sati.