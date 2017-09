Foto: Kemal Softić/Klix.ba

Nogometaši Sarajeva savladali su na stadionu Asim Ferhatović Hase ekipu Širokog Brijega s 2:0 u derbi susretu osmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, a nakon meča bio je zadovoljan i šef struke Bordo tima Husref Musemić.

"Znali smo da nas čeka teška utakmica. Otvorili smo je dobro i odigrali tako do 15. minute. Onda smo pali do kraja prvog poluvremena. Na kraju smo mogli i ubjedljvije pobijediti. Moji igrači su se borili do posljednjeg atoma snage i drago mi je da smo obradovali navijače nakon dugo vremena. Trudit ćemo da i dalje bude ovako", rekao je Musemić.







Trener Sarajeva se potom osvrnuo i na predstojeće duele Sarajeva.



"Imamo u srijedu utakmicu u Kupu BiH pa onda meč s Radnikom. Svaka utakmica za nas je teška s obzirom na bodovnu situaciju. Ne dijelimo utakmice na lagane ili teške, svaka je teška", istakao je Musemić.