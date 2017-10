Može li Sloboda savladati i Sarajevo, Borac u teškoj misiji protiv Zrinjskog

Slavko Petrović nakon pobjede nad Željezničarom na Tušnju želi savladati i Sarajevo, dok Zrinjski namjerava nastaviti s dominacijom koju pokazuje. Dva navedena događaja plijenit će najveću pažnju 11. kola Premijer lige BiH. Kola u kojem će se okončati prvi krug ovosezonskog izdanja u najjačem bh. klupskom takmičenju.

Slavko Petrović nakon pobjede nad Željezničarom na Tušnju želi savladati i Sarajevo, dok Zrinjski namjerava nastaviti s dominacijom koju pokazuje. Dva navedena događaja plijenit će najveću pažnju 11. kola Premijer lige BiH. Kola u kojem će se okončati prvi krug ovosezonskog izdanja u najjačem bh. klupskom takmičenju.

Naime, od narednog, 12. kola krećemo "ispočetka" samo što će se klubovi koji su se sastali u 1. kolu ovaj put sastati na drugom terenu. Vrijeme brzo prolazi, a u svemu, barem kada je u pitanju Premijer liga, najbolje se snalazi Zrinjski koji s devet pobjeda i sa samo jednom porazom suvereno drži prvo mjesto na tabeli. U najgoroj poziciji je Vitez koji ima samo četiri boda i posljednji je na tabeli.U prvom terminu na današnjem rasporedu sastaju se domaćin Krupa i Široki Brijeg, dvije ekipe koje će se vjerovatno, u najgorem slučaju, boriti za plasman u Evropu naredne sezone.Krupi je plasman u Evropu uzeo upravo Široki u prošloj sezoni nakon što je osvojio Kup Bosne i Hercegvoine, jer Široki je nakon pobjede u finalu protiv Sarajeva izborio plasman u kvalifikacije za Evropsku ligu gdje bi potavala Krupa da je Sarajevo osvojilo titulu nakon lutrije na penalima.Trener Krupe Slobodan Starčević zbog suspenzije u ovom meču ne može računati na napadača Elvira Koljića.Krupa je u posljednje tri utakmice, gdje ubrajamo dvije ligaške i jednu utakmicu iz Kupa BiH, upisala tri pobjede, a identičan učinak ima i Široki. Očekuje se zanimljiv meč u Krupi na Vrbasu.Radnik s čak šest poraza u nizu u svim takmičenjima dočekuje Vitez koji ima samo jednu pobjedu u dosadašnjih 10 odigranih kola.Ovo je duel dvije ekipe koje su svjesne važnosti ovog meča, posebno se to odnosi na trenera Radnika Mladena Žižovića, jer Vitez je tokom pauze već izvršio promjenu na klupi, pa je Ivicu Bonića zamijenio Branko Karačić koji je ranije radio u klubu.Nakon dvije uzastopne titule u Premijer ligi, Zrinjski i u ovoj sezoni nastavlja sa sjajnim predstavama i već sada je izraziti favorit za osvajanjem nove titule, treće u nizu.Ekipa Blaža Sliškovića ima devet pobjeda i samo jedan poraz u dosadašnjem dijelu prvenstva što joj daje ogromno samopouzdanje. Ipak, Plemići nisu najsretniji sa zdravstvenim biltenom pošto će jedan od boljih igrača Toni Jović odstustvovati s terena do kraja jeseni, naveli su iz kluba.U posljednjih pet ligaških mečeva Borac ima dva poraza i remi te se nada da će u Mostaru uspjeti doći barem do boda. Zoran Milinković je svjestan da njegov tim u na stadionu Pod Bijelim brijegom nema šta izgubiti, a u ovom meču ne može računati na suspendovanog Iliju Danilovića.Iako po stanju na tabeli ova dva tima ne pokazuju svoj potencijal i veličinu, može se reći da je ovo derbi kola, pogotovo kada se u obzir uzme pobjeda Sloboda nad Željezničarom u posljednjoj domaćoj ligaškoj utakmici.Prvi poraz za Slobodu od kako je Slavko Petrović imenovan za trenera desio se u posljednjem kolu kada su Tuzlaci poraženi u gostima od Borca. Prethodno su povezali tri utakmice bez poraza u svim takmičenjima.Sarajevo je nakon tri uzastopne ligaške pobjede u proteklom kolu poraženo od Krupe na svom terenu (3:2). Bordo tim ne može pamtiti taj meč po dobrom rezultatu, ali može po tome da je zajedno s Krupom svim gledaocima ponudio jako interesantno drugo poluvrijeme.Trener Slobode Slavko Petrović ne može računati na suspendovane Amera Osmanagića, Darka Todorovića i Milana Ćuluma, dok će Husrefu Musemiću nedostajati samo kapiten Marko Mihojević.