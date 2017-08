Mourinho: Spreman sam se boriti za Balea ako nije u planovima Reala

Foto: EPA

Nogometaši Manchester Uniteda spremaju se za evropski Superkup protiv Real Madrida u Skoplju, a menadžer Jose Mourinho razmišlja i o mogućem pojačanju iz redova evropskog prvaka.

Nogometaši Manchester Uniteda spremaju se za evropski Superkup protiv Real Madrida u Skoplju, a menadžer Jose Mourinho razmišlja i o mogućem pojačanju iz redova evropskog prvaka.

"Razmišljam li o dovođenju Garetha Balea? Ako će zaigrati u utorak, onda mislim da ne. To će značiti da je u planovima trenera i kluba. Također, on želi ostati u Real Madridu, tako da nisam o tome razmišljao. Ipak, ako nije u planovima kluba, odnosno ako će se dolaskom novog igrača naći na izlaznim vratima, onda sam ga spreman čekati i boriti se s drugima za njega. Ponavlja, ako zaigra, to će biti najbolja potvrda da je još uvijek poželjan u ekipi", rekao je Mourinho uoči Superkupa.



Bale u posljednje vrijeme nije siguran u prvoj ekipi Zinedinea Zidanea, koji više vjeruje Iscu pa engleski mediji već neko vrijeme tvrde kako bi Velšanin na kraju mogao završiti na Old Traffordu.



Podsjetimo, Bale je stigao u Real iz Tottenhama za tada rekordnih 100 miliona eura, a do danas je u 150 utakmica za španski klub postigao 67 golova i upisao 51 asistenciju.