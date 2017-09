Mourinho: Klub je dovodio igrače koje nisam želio, bilo je lagano pustiti Rooneya da ide

Foto: EPA-EFE

Portugalski stručnjak Jose Mourinho sa svakim je klubom u karijeri u drugoj sezoni postao prvak, a s Manchester Unitedom je u drugoj sezoni u peto kolo ušao vodeći s 10 bodova.

"Ne znam zašto ljudi govore o mojoj drugoj sezoni. Osvajao sam naslove i u prvoj i trećoj sezoni. Ne razumijem. Jedino se slažem da je druga sezona dobra jer u prvoj si tek stigao. Recimo, ja nisam odradio ni pripreme, niti sam dovodio igrače. Ekipa je već bila promijenjena i to na način na koji ja vjerovatno ne bih to napravio. Vjerovatno bih zadržao neke igrače koji su bili prodani, a neke koji su dovedeni ja ne bih doveo", rekao je Mourinho za Sky Sport.



Wayne Rooney se u nedjelju vraća na Old Trafford prvi put nakon odlaska u Everton, a Mourinho tvrdi da je bila laka odluka da ode iz Uniteda.



"Mislim da je bilo lako. Kad legenda odluči, onda je lako. Onda nemaš šta puno razmišljati i zamarati se. Moraš samo respektirati igračevu želju i legenda zaslužuje slobodu izbora", poručio je Moruinho.