Mourinho demantovao da je nesretan životom u Manchesteru: U gradove idem da bih radio

Jose Mourinho je za United We Stand kazao da nije nesretan životom u Manchesteru iako se tako pisalo. Portugalac smatra da njegove riječi o "katastrofalnom životu" u Unitedu su izrežene na šaljiv način i nisu trebale biti shvaćene ozbiljno.

Jose Mourinho je za United We Stand kazao da nije nesretan životom u Manchesteru iako se tako pisalo. Portugalac smatra da njegove riječi o "katastrofalnom životu" u Unitedu su izrežene na šaljiv način i nisu trebale biti shvaćene ozbiljno.

"Život u Manchesteru je za mene prava katastrofa. Na svakom koraku su paparazzi i to mi smeta jer bih nekad želio prošetati, ali ne mogu od njih. Želio bih otići u restoran, ali ne mogu. Srećom, imam aplikacije za dostavu hrane pa se tako snalazim", rekao je Mourinho za Sky Sports krajem oktobra On u Manchesteru živi sam u hotelu, dok mu je supruga Tami sa djecom još uvijek u Londonu. Ipak, poručuje da je takve riječi kazao kako bi se našalio i da se one ne trebaju shvatiti ozbiljno."Dati ljudima ideju da nisam sretan ovdje a da sam bio sretan u Londonu, to je s***e. Moja porodica je u Londonu pošto kćerka studira. Sin igra u Fulhamu. Ne mogu tražiti da budu sa mnom, jer imaju svoje živote i u tim godinama su kada žele letjeti", slikovito govori Mourinho te dodaje: "Jednom sedmično kada pronađem vremena, što je teško zbog svih utakmica, odem do Londona na večeru sa porodicom.""The Special One" kaže da svakako u gradove ne ide kako bi uživao nego da bi radio svoj posao."Ne idem u gradove da bih uživao, nego da bih radio. Da sam želio uživati u mjestima otišao bih u Los Angeles i bio bih na plaži svaki dan. Ovdje sam da dođem u trening centar svaki dan u osam sati ujutro i napustim ga, normalnim danima, u šest sati navečer. Nemam ništa više da dam u pogledu mog vremena, moje želje i moje ambicije", objasnio je Mourinho.