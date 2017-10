Morata: Volio bih da nisam napustio Juventus, u Realu su me tretirali kao dijete

Alvaro Morata (Foto: EPA-EFE)

Otkako je stigao u Chelsea, Alvaro Morata je napokon prvi izbor u napadu te više nije na klupi kao što je bio u Real Madridu pa i u Juventusu.

Španac je proveo dvije sezone na posudbi u Juventusu prije nego se vratio u Real, a u razgovoru za La Gazzettu dello Sport je priznao da se kaje zbog povratka.



"Volio bih da nikad nisam napustio Juventus. Vratio sam se u Real jer su postojale klauzule u ugovoru koje su morale biti ispoštovane, no, bio sam veoma razočaran. Vratio sam se na nulu, tretirali su me kao dijete koje sam bio prije nego sam proveo dvije godine u Italiji", izjavio je Morata.



On sada odlično igra pod vodstvom zahtjevnog menadžera Antonija Contea.



"U Chelsea sam došao zbog Contea, počeli smo pričati prošlog proljeća, a sada sam konačno ovdje. Zahtjevan je, ali pomaže igračima da pokažu najbolje od sebe", završio je Morata.