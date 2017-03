Monaco razbio Nantes, Falcao susret odgledao sa tribina

U 28. kolu francuske Ligue 1 Monaco je razbio Nantes rezultatom 4:0 iako je igrao bez najboljeg igrača.

Radamel Falcao je susret na stadionu Louis II odgledao sa tribina zbog povrede prepone, no njegove timske kolege su bez problema se obračunale sa Kanarincima.Mbappe je već u 4. minuti doveo Monaco u vodstvo, a do kraja poluvremena Kneževi su došli i do tri pogotka prednosti.Najprije je Germain, koji je umjesto Kolumbijca zaigrao u napadu, pogodio u 43. minuti, a potom je Mbappe postigao svoj drugi pogodak na meču u 45+1. minuti za 3:0.U drugom poluvremenu Fabinho je u 59. minuti iz penala postavio konačnih 4:0, te je Monaco ostao lider sa tri boda prednosti u odnosu na drugoplasirani PSG.