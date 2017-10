Sedam klubova od ukupno 16 koliko će ih večeras igrati 4. kolo grupne faze Lige prvaka u grupama A, B, C i D može ostvariti plasman u osminu finala takmičenja. Među njima je i Chelsea, a u tome će ga pokušati zaustaviti Roma koja ga dočekuje na svom Olimpicu u Rimu.

U dosadašnjih 48 utakmica odigranih u okviru prva tri kola grupne faze Lige prvaka postignuto je ukupno 156 golova, odnosno 3,25 po meču.



Najviše pogodaka u konkurenciji klubova postigli su Paris Saint-Germain (12), Chelsea (11) i Liverpool (10), dok su na listi igrača na prvom mjestu Harry Kane i Cristiano Ronaldo s po pet golova, a prate ih Wissam Ben Yedder i Edinson Cavani.



Manchester United, Basel, Paris Saint-Germain, Bayern Minhen, Chelsea, Barcelona i Juventus su klubovi koji večeras mogu izboriti plasman u osminu finala Lige prvaka.



Edin Džeko ponovo igra protiv Chelseaja kojem je postigao dva gola u remiju na Stamford Bridgeu (3:3). Njegova Roma se ovaj put nada da može do punog plijena.



Od bh. reprezentativaca večeras nastpaju još golman Ibrahim Šehić (Qarabag) i veznjak Miralem Pjanić (Juventus), dok u sastavu Celtica neće biti Joze Šimunovića koji je povrijeđen.



Grupa A



Manchester United - Benfica (20:45 sati)



Manchester United za plasman u nokaut fazu treba pobjedu protiv Benfice te remi ili poraz CSKA Moskve protiv Basela. Postoji još jedan način da se United plasira u nokaut fazu, a to je da izvuče remi te da CSKA izgubi od Basela.



Benfica će izgubiti sve šanse za plasmanom u nokaut fazu ukoliko izgubi od Uniteda s tim da Basel ne izgubi od CSKA Moskve. Također, Benfica gubi sve šanse za proljećem u Ligi prvaka ukoliko večeras remizira i ukoliko pri tome Basel pobijedi.



Carrick, Pogba i Fellaini su zbog povreda nedostupni za United, dok su kod gostiju suspendovani André Almeida i Lusao.



Basel - CSKA Moskva (20:45 sati)



Basel će izboriti osminu finala Lige prvaka ukoliko večeras slavi, a da pri tome United ne izgubi od Benfice.



CSKA će izgubiti sve šanse za plasmanom u osminu finala ako izgubi i ako United pri tome ne izgubi.



Van Wolfswinkel i Vailati su povrijeđeni i neće nastupiti za Basel, dok CSKA može računati na sve svoje igrače u ovom meču.



1. Manchester United 9

2. Basel 6

3. CSKA Moskva 3

4. Benfica 0



Grupa B



PSG - Anderlecht (20:45 sati)



PSG za siguran plasman u nokaut fazu treba pobjedu protiv Anderlechta i remi ili poraz Celtica protiv Bayerna, odnosno treba remi protiv belgijskog tima i poraz Celtica.



Belgijanci gube sve šanse za plasmanom u osminu finala ako izgube i ako pri tome Bayern ne izgubi, odnosno ako večeras osvoji samo bod, a Bayern pobijedi.



Thiago Motta je povrijeđen u redovima PSG-a, dok Anderlecht ne može računati na povrijeđenog Najara, a upitni su Spajić i Kara.



Celtic - Bayern Minhen (20:45 sati)



Bayern za siguran prolazak u osminu finala treba pobjedu i remi ili pobjedu PSG-a, dok će Celtic izgubiti sve šanse za osvajanjem jedne od prve dvije pozicije ako večeras izgubi i u isto vrijeme PSG ne izgubi.



Lewandowski, Bernat, Müller, Ribéry i Neuer su povrijeđeni i neće nastupiti za Bayern. Celticu će nedostajati Roberts, Šimunović i Ralston.



1. PSG 9

2. Bayern Minhen 6

3. Celtic 3

4. Anderlecht 0



Grupa C



Roma - Chelsea (20:45 sati)



Chelsea je jedini tim u ovoj grupi koji može izboriti plasman u osminu finala, a za to mu je dovoljna samo pobjeda protiv Rome.



Romi će u ovom meču nedostajati povrijeđeni Defrel i Manolas, a Plavcima Moses. Za večerašnji meč zbog povrede je upitan i veznjak Chelseaja Kante.



Atletico Madrid - Qarabag (20:45 sati)



Qarabag gubi sve šanse za osvajanjem jedne od prve dvije pozicije ako večeras izgubi i ako pri tome Roma pobijedi.



Ndlovu je suspendovan, a Guseynov i Elyounoussi povrijeđeni u redovima Qarabaga, dok je Henrique upitan zbog povrede. Atleticu će nedostajati Carrasco i Koke koji su povrijeđeni.



1. Chelsea 7

2. Roma 5

3. Atletico Madrid 2

4. Qarabag 1



Grupa D



Olympiakos - Barcelona (20:45 sati)



Barcelona će se kvalifikovati u osminu finala ako savlada Olympiakos i ako Juventus ne izgubi od Sportinga. Blaugrana do osmine finala može i uz remi ukoliko pri tome Sporting izgubi.



Olympiakos ostaje bez šansi za plasmanom u osminu finala Lige prvaka ako izgubi, a Juventus ne izgubi, odnosno ako remizira te pri tome Juventus pobijedi.



Lamprou je suspendoan, Seba povrijeđen, a Ben upitan u redovima grčkog tima. Kod Barce suspendovan je Piqué, dok su povrijeđeni Rafinha, Dembélé, Arda Turan, Iniesta i Vidal. Pod upitnikom je Mascherano.



Sporting Lisabon - Juventus (20:45 sati)



Juventus će se plasirati u osminu finala ukoliko večeras pobijedi te ukoliko Olympiakos ne pobijedi.



Sporting gubi sve šanse za nokaut fazom Lige prvaka ako izgubi te pri tome Barcelona ne izgubi.



U redovima Sportinga nedostajat će Cabral zbog suspenzije te Mathieu i Piccini zbog povreda, a upitan je William Carvalho. Medhi Benatia i Benedikt Höwedes su povrijeđeni u redovima Juventusa.



1. Barcelona 9

2. Juventus 6

3. Sporting Lisabon 3

4. Olympiakos 0