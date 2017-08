Mladost gostuje na Pecari, Zrinjski stiže na Tušanj

Preostale četiri utakmice 5. kola Premijer lige igraju se danas. Mladost iz Doboja pored Kaknja gostuje na Pecari Širokom Brijegu, aktuelni prvak naše zemlje Zrinjski stiže na tuzlanski Tušanj. Radniku iz Bijeljine da megdan dolazi GOŠK, dok će banjalučki Borac ugostiti Vitez.

Ekipa Mladosti koja je i najprijatnije iznenađenje dosadašnjeg dijela prvenstva pokušat će odigrati kvalitetnu utakmicu u Širokom Brijegu. Izabranici Edisa Mulalića težit će da ostanu neporaženi, a za pretpostaviti je da će se bazirati na kontranapade."Široki ima veliki posjed lopte i mi smo ih analizirali prethodnih dana i naporno se pripremali pred ovaj susret. Borimo se i protiv neugodne tradicije budući da Mladost nije na Pecari nikada napravila neki značajan rezultat, pa nam je i to motiv više. Mi želimo nastaviti sa dobrim rezultatima", rekao je trener Mladosti Edis Mulalić.S druge strane, u domaćem taboru razmišljaju samo o osvajanju kompletnog plijena. Nakon neočekivanog poraza od GOŠK-a žele popraviti dojam i priključiti se vrhu tabele.Slobodi na noge stiže Zrinjski. Tuzlaci su nakon lošeg starta u posljednja dva gostujuća meča uspjeli osvojiti četiri boda. U dobrom raspoloženju dočekuju Plemiće.''Duži period Sloboda nema pobjede protiv Zrinjskog i to postaje otežavajući faktor, ali sam potpuno uvjeren da su igrači svjesni da smo sada stali čvrsto na noge i da bi bilo idealno za nas da upravo protiv dvostrukog prvaka naše lige trijumfujemo.Mi to sigurno možemo jer ova ekipa ima kvalitet. Nažalost, još nismo kompletni i možda je i ta doza neefikasnosti proizvod nedostatka malo iskusnijih igrača u fazi u kojoj se rješavaju pogotci", istakao je strateg Slobode Vlado Jagodić.Tim iz Mostara u grad soli putuje s namjerom da osvoji kompletan plijen."U Tuzli ćemo pokušati igrati ofanzivno, bezbroj puta sam rekao da i kod kuće i na strani igramo ofanzivno, ali to zavisi i od toga koliko će nam protivnik to dozvoliti. Imamo takav profil igrača i ekipe da to možemo priuštiti, da igramo ofanzivan fudbal, za gol više", najavio je prvi šef struke Zrinjskog Blaž Slišković.Radnik će u Bijeljini ugostiti i pokušati pobijediti GOŠK iz Gabele. Nakon neočekivanog poraza od Čelika u Zenici tim iz Semberije težit će da dokaže da je to samo bio loš dan. No, za suparnika će imati ekipu koja je u prethodna dva kola savladala Sarajevo i Široki Brijeg. Sve sugerira da ih čeka težak zadatak.Borac će u Banjoj Luci odmjeriti snage s posljednjeplasiranim Vitezom. Sve osim pobjede domaćih bilo bi veliko iznenađenje.Radnik – GOŠK 17:00 sati (prijenos na BHT1)Široki Brijeg – Mladost DK 20:00 satiSloboda – Zrinjski 20:00 sati (prijenos na Moja TV)Borac – Vitez 20:00 sati