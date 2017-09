Mladi bh. nogometaši stigli u Crnu Goru

Foto: NSBiH

Nogometna mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine će u utorak u 17:30 sati na stadionu FK Sutjeska u Nikšiću odigrati prijateljsku utakmicu sa selekcijom Crne Gore.

Izabranici Vinka Marinovića su stigli danas u taj crnogorski grad, a trener golmana Danimir Milkanović ističe da će se dati šansa igračima koji su imali manju minutažu.



"Želimo sve da ih vidimo na djelu. Bit će to dobra provjera za nas pred nastavak kvalifikacija", rekao je Milkanović.



Prije dva dana bh. mladi reprezentativci su poraženi od Rumunije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, a Milkanović je prokomentarisao i taj meč istakavši da nije nedostajalo zalaganja.



"Male greške su nas odvele u poraz. Možda nismo imali ni malo sportske sreće pa da dođemo do povoljnijeg rezultata. Pogodili smo i stativu u 90. minuti pri rezultatu 1:2, a do kraja nadoknade Rumuni su nas kaznili i postigli treći gol. Ipak, selekcija Rumunije je jako kvalitetna ekipa i žao mi je što nismo iskoristili naše šanse i došli barem do boda", poručio je Milkanović.



Do utakmice s Crnom Gorom reprezentativci će obaviti dva treninga, prenosi zvanična stranica Nogometnog saveza BiH.