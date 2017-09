Mlada selekcija BiH od 2013. godine upisala samo tri pobjede u kvalifikacijama

Mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je samo tri pobjede u 19 kvalifijakcijskih mečeva za evropska prvenstva od 2013. godine.

Mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je samo tri pobjede u 19 kvalifijakcijskih mečeva za evropska prvenstva od 2013. godine.

Posljednji meč mladi reprezentativci naše zemlje odigrali su proteklog petka u okviru 3. kola kvalifikacija za Euro 2019., a poraženi su u Zenici od Rumunije rezultatom 3:1.Trenutno smo na četvrtom mjestu u konkurenciji od šest timova grupe 8 kvalifikacija za Euro 2019. Ispred nas su Rumunija sa šest te Vels i Švicarska sa po tri boda. I naš tim ima tri boda, ali smo jedina ekipa s tri odigrane utakmice u grupi. Rumuni i Švicarci su odigrali dvije, a Vels jednu utakmicu.Portugal je peti bez bodova, ali i bez odigrane utakmice, dok je Lihtenštajn šesti s nula bodova u dvije odigrane utakmice. Lihtenštajn je reprezentacija koju smo u 1. kolu savladali rezultatom 6:0 u Zenici.Upravo je to bila naša treća pobjeda u 19 odigranih kvalifikacijskih utakmica od početka 2013. godine. U tih 19 utakmica upisali smo tri pobjede, tri remija i 13 poraza.Dvije pobjede u kvalifkacijama za evropska takmičenja, recimo, već ima mlada reprezentacija Kosova koja se tek od ove godine takmiči.Kosovo je u svom premijernom nastupu u kvalifikacijama poraženo u 1. kolu grupe 5 u gostima od Republike Irske rezultatom 1:0, a onda je u dva navrata šokiralo Norvešku - 3:0 u gostima i 3:2 kod kuće.Mladu reprezentaciju BiH su od 2013. godine do danas vodila tri selektora Vlado Jagodić, Darko Nestorović i Vinko Marinović koji je sada na klupi.Jagodić je od 11. juna 2013. do 8. septembra 2014. godine upisao dvije pobjede (obje protiv Albanije) i šest poraza u kvalifikacijskim mečevima. Kvalifikacije za Euro 2015. okončali smo na posljednjem mjestu iza redom Španije, Austrije, Mađarske i Albanije. Osvojili smo šest bodova pri čemu smo postigli 10 i primili 22. Imali smo jednak broj bodova kao Albanija (6) i najgoru gol-razliku (-12).Njega je zamijenio Nestorović koji je od 13. juna 2015. do 11. oktobra 2016. godine upisao tri remija i pet poraza. Te utakmice su odigrane u kvalifikacijama za Euro 2017., a okončali smo ih s tri osvojena boda na posljednjem mjestu grupe 9 iza redom Engleske, Norveške, Švicarske i Kazahstana. Postigli smo samo dva i primili 13 golova. Imali smo jednako lošu gol-razliku kao Kazahstan (-11) i najmanje bodova (3), dok je Kazahstan imao četiri boda.U ovim kvalifikacijama Vinko Marinović je upisao pobjedu protiv Lihtenštajna (6:0) i poraze od Švicarske (1:0) u gostima i od Rumunije (3:1) kod kuće.Na Euro koje će se 2019. godine održati u Italiji putuje devet pobjednika grupa dok će se četiri najbolje drugoplasirane ekipe plasirati u baraž. Bodovi protiv posljednje ekipe na tabeli ne ulaze u zbir na tablici drugoplasiranih selekcija.