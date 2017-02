Fudbaleri belgijskog Genta u okviru šesnaestine finala Evropske lige iznenađujuće su pobijedili favorizovani Tottenham s rezultatom 1:0, a asistent kod odlučujućeg gola bio je bh. reprezentativac Danijel Milićević.

Gledaoci na utakmici u Belgiji definitivno nisu mogli uživati u prvom poluvremenu. Nije viđena niti jedna ozbiljnija prilika i obje ekipe igrale su isuviše oprezno.



U nastavku je viđen mnogo bolji fudbal. Napadač ekipe iz Londona Kane je već nakon četiri minute pogodio stativu, a u 59. minuti Perbert dovodi Gent u vodstvo nakon asistencije našeg Milićevića.



Domaći su do kraja utakmice sačuvali prednost ne dozvoljavajući favorizovanim gostima da stvore niti jednu ozbiljniju priliku.







Fudbaleri Fiorentine došli su do vrijedne pobjede (1:0) na gostovanju kod Borussije iz Monchengladbacha.



Prvo poluvrijeme opravdalo je očekivanja jednog od derbija šesnaestine finala Evropske lige. Domaći su krenuli ofanzivno te imali dvije velike šanse već na počeku meča.



Prvo je golman Fiorentine Tatarusanu sjajno odbranio udarac Hazarda, a onda je odbrana gostiju u posljednji tren presjekla završni pas Wendta.



Fiorentina je uzvratila u 37. minuti kada je Vecino pucao snažno s velike udaljenosti, ali je lopta prošla malo pored stative.



Stindl je mogao Borussiju dovesti u vodstvo pred kraj prvog poluvremena kada je iz dobre pozicije loše šutirao.



I kada se očekivalo da sudija svira kraj za odlazak na odmor, Fiorentina dolazi u vodstvo. Bernardeschi je iz slobodnjaka upustio sjajan udarac s velike udaljenosti i golman ništa nije mogao uraditi da spriječi gol Italijana.



Krenula je Borussia ofanzivno po izjednačenje u nastavku susreta, a najveću priliku imao je Johnson čiji je šut završio pored gola. Ipak, to je bilo premalo da se poravna rezultat protiv odlično organizovanog italijanskog tima.







Danski Kopenhagen pobijedio je Ludogorets usred Bugarske s rezultatom 2:1. Nakon autogola Aniceta, u 53. minuti Toutouh je udvostručio prednost gostiju.



Gol nade za Bugare pred revanš postigao je Keseru devet minuta prije kraja meča.



Loša utakmica odigrana je u Atini gdje je domaći Olympiakos odigrao miroljubivo 0:0 s turskim Osmanlisporom.



Domaći su bili dominantnija ekipa, ali odbrana Turaka, čiji je član i naš Avdija Vršajević, odigrala je na nivou.



Velikom rezultatu Osmanlispora svakako je doprinio i crveni karton koji je fudbaler domaćih Viana dobio u 74. minutu meča.