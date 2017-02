Milan nudi Donnarummi 2,5 miliona eura po sezoni, Raiola traži između 4,5 i 5 miliona

Gianluigi Donnarumma (Foto: EPA)

U pregovorima Milana i agenta Mine Raiole, koji zastupa mladog golmana Rossonera Gianluigija Donnarummu, došlo je do problema jer se dvije strane zasad ne mogu dogovoriti.

Poboljšani ugovor za Donnarummu je bio nemoguć ranije, ali golman u subotu puni 18 godina, tako da zapreka više nema.



Kako piše Corriere dello Sport, Milan je ponudio mladom golmanu ugovor po kojem bi zarađivao 2,5 miliona eura po sezoni plus bonuse koji će rasti iz godine u godinu, no, njegov agent Mino Raiola želi da igrač zarađuje između 4,5 i 5 miliona eura po sezoni.



Sjajni golman je privukao pažnju i drugih velikih klubova poput Chelseaja, Real Madrida i Manchester Cityja, ali je on izrazio želju da ostane u rodnom gradu.



Juventus je također zainteresovan jer je u potrazi za dugoročnom zamjenog 39-godišnjeg Gianluigija Buffona.