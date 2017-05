Sarajevo je sinoć na Pecari pobijedilo domaći tim rezultatom 1:0 u uzvratnoj utakmici Kupa BiH. No, poraženo je od Širokog Brijega nakon izvođenja jedanaesteraca i oprostilo se od jednog trofeja u aktuelnoj sezoni.

Crnkić promašio prazan gol

Sarajevo dominiralo, Željo osvojio titulu

Hadžić promašio prazan gol

Nedostaje jedan broj za sedmicu na lotu

U prvenstvu će Bordo tim teško dohvatiti prvo mjesto i izvjesno je da će ostati bez trofeja. Identično se desilo tuzlanskoj Slobodi prošle sezone.No, okršaj na Pecari bio je zanimljiv po jednom detalju - igrač Sarajeva Nermin Crnkić u 17. minuti promašio je prazan gol, što su mnogi okarakterisali kao promašaj godine. Da je pogodio, možda bi Sarajevo stiglo do trofeja, a možda i ne, nikada nećemo saznati. Ipak, sudbina je ponovo bila cinična za aktuelnog šefa struke Bordo tima Mehmeda Janjoša. Za nekadašnjeg igrača Sarajeva i aktuelnog trenera historija se ponovila na Pecari. Čala je na klupi tima s Koševa, osim okršaja na Pecari, nesretno gubio ključne utakmice koje su imale veliku važnost.Sve je počelo 5. juna 1998. godine kada su u finalu play-offa za prvaka BiH snage na najvećem bh. stadionu odmjerili Sarajevo i Željezničar. Premda je Bordo tim bio bolji, pogađao okvir gola, igrači Željezničara su izbacivali loptu sa gol-crte, sreća se za Plave osmjehnula u 90. minuti kada je nakon kontranapada pogodio Hadis Zubanović za naslov prvaka. Na klupi FK Sarajevo sjedio je Mehmed Janjoš.Bio je 27. august 2009. godine. Sarajevo je igralo uzvratnu utakmicu play-offa Evropske lige protiv rumunskog Cluja. Nakon 1:1 na Koševu i dobre partije s optimizmom su igrači koševskog tima otputovali u Rumuniju kako bi napravili historijski uspjeh. Igrali su dobro, u 64. minuti Hadžić je propustio priliku koja je Sarajevo mogla odvesti u grupnu fazu Evropske lige. Nakon dobre akcije, Hadžić je sam izašao pred golmana Cluja koji uspijeva odbraniti prvi udarac, ali se lopta vraća do Hadžića koji pogađa stativu sa dva metra na prazan gol. Kazna je brzo stigla. Na kraju je bilo 2:1 za domaće koji su prošli dalje. Na klupi Sarajeva sjedio je Mehmed Janjoš.Upravo je promašaj Crnkića na Pecari podsjetio sve navijače Sarajeva na najgore noćne more u klupskoj historiji. Mehmed Janjoš je bez dvojbe dobar trener, odlično posloži ekipu koja igra lepršavo, ali uvijek ono nešto malo nedostaje za potpuni trijumf. Uvijek mu fali jedan broj za sedmicu na lotu. Navijači su već Janjoša okarakterisali kao dobrog trenera koji nije pobjednik. Izgubio je nekoliko ključnih utakmica na nesretan način. A izvođenje jedanaesteraca na Pecari samo je dodatno potvrdilo kako ovaj stručnjak zaista nema sreće u trenucima kada je ona najviše potrebna. Ipak, ne treba zaboraviti da je stigao u teškom trenutku i sa Sarajevom izborio Evropu.