Marco Asensio produžio ugovor s Realom do 2023., otkupna klauzula 700 miliona eura

Foto: EPA-EFE

Marco Asensio je dogovorio produženje saradnje s Real Madridom do 2023. godine, potvrdili su iz španskog kluba.

Asensio, koji je u dresu Kraljeva na 48 utakmica u svim takmičenjima postigao 14 pogodaka, će tako u klubu ostati i narednih šest sezona.



List "As" koji je blizak Realu je otkrio kako je Asensio u ugovoru pristao na otkupnu klauzulu od čak 700 miliona eura.



Zvanično potpisivanje ugovora bit će upriličeno sutra na stadionu "Santiago Bernabeu" u 14 sati.



Asensio je sedmi igrač koji je posljednjih sedmica produžio ugovor. Prije njega su to učinili Marcelo (do 2022.), Isco (do 2022.), Benzema (do 2021.), Carvajal (do 2021.), Marcos Llorente (do 2021.) i Varane (do 2022.).