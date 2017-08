Marchisio bi mogao napustiti Juventus ovog ljeta

Claudio Marchisio (Foto: EPA)

Kako piše Gazzetta dello Sport, nogometaš Claudio Marchisio bi mogao napustiti klub do kraja prijelaznog roka

Kako piše Gazzetta dello Sport, nogometaš Claudio Marchisio bi mogao napustiti klub do kraja prijelaznog roka

Marchisio više ne smatra da je u centru Juventusovog projekta, a stav kluba da on nije na prodaju je promijenjen.



Veznjak je bio impresivan tokom priprema, ali nije igrao u utakmicu talijanskog Superkupa koja je okončana porazom od Lazija. U subotu je tokom susreta s Cagliarijem zamijenjen.



Bianconeri još uvijek nisu dobili ponude za 31-godišnjeg nogometaša, no, to bi se trebalo promijeniti u narednim danima.



Tuttosport navodi da je Juve zainteresovan za nogometaša Rome Kevina Strootmana.